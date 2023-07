Carla Barber, exconcursante de 'Supervivientes', ha logrado establecerse como una destacada profesional en el ámbito de la medicina estética en España. A pesar de los desafíos iniciales, su trayectoria profesional ha sido impresionante. Antes de abrir sus propias clínicas y antes de alcanzar la fama en la televisión y como Miss España, Carla inició su carrera en campos totalmente distintos a su profesión actual. Repasemos su camino hasta el éxito.

La joven, de 33 años, cuenta con un currículum profesional muy interesante. Comenzó su trayectoria laboral como camarera, promotora y profesora particular de ciencias e inglés, trabajos que combinaba con su carrera como modelo, lo cual la llevó a convertirse en Miss España 2015 y a participar en Miss Universo.

Desde el principio, Carla tuvo claro que su futuro estaba en la cirugía estética, no en el mundo de la moda. Por eso, obtuvo su licenciatura en medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente realizó un Máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento en la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente, la exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra plenamente enfocada en su carrera profesional y ha abierto sus propias clínicas en Madrid, Las Palmas, Valencia y Bilbao, formando un verdadero emporio de la cirugía estética. Además, ha lanzado su propia línea de productos de belleza, cosmética y cuidado personal bajo el nombre de Carla Secrets. Veamos más detalles de su impresionante currículum.

Hostelería

A pesar de lo que se pueda pensar, el camino de Carla Barber no ha sido fácil y no ha recibido nada regalado. Como muchos jóvenes de su generación, inició su andadura laboral como camarera, un trabajo que desempeñó durante tres años. Según su perfil de LinkedIn, comenzó trabajando en un restaurante italiano en Las Palmas de Gran Canaria, atendiendo y sirviendo en varios idiomas a los clientes del sector de la hostelería. Después de un año de experiencia, cambió de empresa, pero no de sector. Durante dos años, trabajó en una empresa de comidas preparadas y catering llamada "La Despensa del Sabor", donde también tuvo contacto directo con el público.

Carla combinaba sus trabajos en el sector de la hostelería con trabajos de promoción de marcas en eventos. Durante cuatro años, la ahora doctora fue promotora en diversos eventos en su ciudad natal. Además, encontraba tiempo para dar clases particulares a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, con el objetivo de transmitir y afianzar conocimientos en materias como biología, química, física e inglés.

Miss España

Posteriormente, en 2009, Carla se unió a la agencia de modelos Pop House, una de las agencias más reconocidas de Canarias. Fue así como comenzó su carrera como modelo, la cual duró cuatro años. Durante ese tiempo, alcanzó el reconocimiento nacional e internacional. En 2015, se coronó como Miss España y participó en el certamen de Miss Universo. Carla guarda un grato recuerdo de esos años.

Sin embargo, Carla siempre tuvo claro que su verdadera pasión estaba en la cirugía estética. En 2013, dejó de lado su carrera como modelo para centrarse en esta área. Se graduó en medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y obtuvo un Máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad de Alcalá de Henares.

Su pasión por la belleza y la estética la llevó a abrir un total de cuatro clínicas en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Bilbao, consolidándose como una destacada figura en el campo de la medicina estética. Pero no se detuvo allí, ya que también realiza visitas mensuales a otras ciudades de España.

Carla Barber se mantiene en constante formación para estar al tanto de los avances y las nuevas tecnologías en medicina estética. Además, imparte cursos presenciales de técnicas de infiltración para médicos estéticos y odontólogos.

En 2019, su pasión por la estética la llevó a fundar "Carla Secrets", una empresa dedicada a la venta de productos cosméticos, donde ofrece diagnósticos en línea y encuentra los mejores tratamientos estéticos para cada tipo de piel.

Además, Carla también dedica tiempo a sus redes sociales. Como influencer, cuenta con más de un millón de seguidores, con quienes comparte secretos de belleza y su ajetreada vida como empresaria y madre de dos hijos pequeños.