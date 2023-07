La conocida periodista y reportera, Marta Riesco, ha revelado su mayor temor en la vida justo antes de su primer viaje a Tenerife. Su confesión, compartida en un vídeo, ha generado numerosos comentarios por parte de los usuarios en Twitter.

En el vídeo, Riesco menciona: "La semana que viene me voy al #Tenerifetrip". Continúa explicando su expresión de preocupación y confiesa: "Todos mis seguidores saben que lo que más miedo me da en esta vida es no tener puesto el eyeliner cuando salgo a la calle y al avión".

En ese momento del vídeo, la comunicadora revela que tenía la idea de que Tenerife, a donde nunca había ido antes, estaba "al lado" y que el vuelo sería de tan solo 20 minutos. Sin embargo, al descubrir que el vuelo duraría tres horas, admite que estuvo a punto de cancelar el viaje, pero reconoce que ser influencer implica tomar el avión.

La reacción de Marta Riesco, alegando sorpresa por la duración de un vuelo entre Tenerife y Madrid, resulta desconcertante considerando su juventud y formación académica. Es ampliamente conocido que un vuelo desde la capital española hacia cualquier ciudad andaluza puede superar los 20 minutos mencionados. Esto ha generado sospechas sobre si el vídeo fue una estrategia para aumentar la interacción en redes sociales.

Reacciones

Como era de esperar, el vídeo ha generado numerosos comentarios en Twitter, en su mayoría con un toque de humor. Una usuaria comentó: "Es desolador". Otro usuario bromeó: "Menos mal que especificaste lo del océano Atlántico". Un tercero explicó: "Es que en TVE colocan a Canarias al lado de Huelva, ignorando la distancia real".