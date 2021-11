Pese a que los perros están considerados como la mejor mascota para convivir con las personas, es inevitable que muchos usuarios y usuarias no tengan ese mismo gusto por estos pequeños y grandes peludos.

De hecho, muchas personas tienen miedo a los perros y les produce gran inseguridad estar con ellos por este sentimiento que les produce.

Hay ocasiones en las que para estas personas no solo es el miedo lo que les hace tener esta reticencia de cara a los perros, puesto que en el caso de haber niños, prefieren que no se les acerquen al no saber cuál puede ser su reacción.

Tanto para un caso como para otro, lo mejor es intentar ahuyentar al perro siempre, por supuesto, sin hacerle daño y sin ser violento con ellos.

Para conseguir este objetivo, hay un gesto que nace de sabiduría popular que se descubrió hace siglos que hace que los canes reaccionen a este ruido y se alejan automáticamente en cuanto lo escuchan.

El chasquido más temido

En el caso de los canes, la mejor y más popular forma de ahuyentar a los perros es con un sonido que surge de chasquear repetidamente la lengua sujetándola entre los dientes y el paladar.

Este fuerte y repetido ruido asusta al animal y automáticamente hace que se aleje del lugar, y es en este caso cuando el propio perro interioriza que no es bien recibido con esa persona.

Pese a ser un truco de lo más antiguo, a día de hoy, prevalece por encima de cualquier táctica de adiestramiento ya que es el gesto infalible por excelencia para con los perros.