🙌 Última sesión de radioterapia!!! 🙌 Publico esta foto por que me parece el momento perfecto para celebrar la vida, el amor y la amistad. 💝 Necesito compartir mi historia de estos últimos 4 meses para dar un paso adelante y cerrar en cierta manera, por que nunca concluye, esta difícil etapa de mi vida. Tres días antes del confinamiento me diagnosticaron un cáncer de pecho y una semana más tarde me operaban. Parece mentira cuando lo resumo de esta manera por que han sido tantas sensaciones antagónicas las vividas…, como estar en una montaña rusa pasando constantemente del colapso a la recuperación y vuelta a empezar. Estos días siento que gané la batalla al miedo y a la enfermedad, pero no fue nada fácil. 💪♥️ Gracias a mi ángel caído del cielo, el amor de mi vida, me haces sentir la felicidad muy a menudo y eso que esta vez lo tenias muyyy difícil, estando tú también enfermo por el maldito COVID. Gracias a mis padres que, en la distancia consiguieron enviarme la fuerza para tirar adelante, os quiero mucho. A mi otro Ángel desde el cielo sobre Berlín que siempre nos salva de las arenas movedizas. A Araceli, por ser nuestra Caperucita Roja, cuidarnos y traernos la compra de extranjis. A mis amigos, los que estuvieron desde el primer fucking day, con botella de champan incluida, no para celebrar, sino para para mitigar el dolor de la noticia -dos días más tarde ya no hubiéramos podido hacerlo babies-. A mis amigos del alma, esos más antiguos, que estuvisteis literalmente día tras día tras el teléfono y habéis continuado hasta hoy. A los que me enviabais, largos mensajes de voz, música, mantras y meditaciones para combatir los momentos de pánico y a todos los demás que habéis estado ahí acompañándome en las subidas y bajadas. Por último y muy importante, gracias a mi cirujano el Dr. Guadalfajara por quitarme el mal, al equipo de oncología de la @ftejerina_ por darme nuevas expectativas, a mis oncólogas radioterápicas la Dra. Ana Mañas y Dra. María Mateos por terminar de rematar el mal, y a todo el equipo del @HospitalSanFranciscodeAsís especialmente a Sonia Santos por su generosidad y cariño. 💖😻 Gracias por hacérmelo más fácil!!! Os quiero mucho 😻💖