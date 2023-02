Madonna sacude la 'liga antibótox' de Hollywood

La gala de los Grammy de este domingo ha originado una ola de especulaciones sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido Madonna para contener el paso de los años, con el desafortunado resultado de una cara irreconocible y sin expresión.

Si bien es raro encontrar una estrella que no acuda periódicamente a la consulta de un médico estético para inyectarse bótox y ácido hialurónico o para someterse a un ‘lifting’, existe también una gran cantidad de celebridades en Hollywood, partidarias de envejecer de una forma natural y sin artificios.

KATE WINSLET: "LAS ARRUGAS ESTÁN AHÍ, NO SE DESVANECERÁN"

A lo largo de su carrera la actriz Kate Winslet se ha mostrado muy combativa contra los estereotipos de belleza impuestos por Hollywood: "Las arrugas están ahí, no se desvanecerán", dijo en una entrevista. “Así es como debe ser y debe ser aceptado", defendía la actriz, de 47 años.

La estrella británica reivindica la belleza natural, libre de la presión que impone el ‘Star System’. Poco amiga de los filtros, siempre ha dicho lo que piensa y un claro ejemplo es cuando rechazó el cartel promocional de la seie de HBO ‘Mare of Easttown’ porque estaba “demasiado retocado y aparecía ‘libre de arrugas” y sin barriga. Winslet explicó: Ellos me decían que no puedes y yo les respondí chicos, sé cuántas arrugas tengo al lado de los ojos, por favor, ponedlas de nuevo”, y recordó que había "devuelto el cartel al editor gráfico en dos ocasiones porque su rostro estaba retocado".

EMMA THOMPSON: "LA CIRUGÍA ESTÉTICA ES UNA FORMA DE PSICOSIS COLECTIVA"

Emma Thompson lleva bien paso del tiempo y ha optado por no borrar sus arrugas y dejarse una media melena entre rubia y canosa.

La actriz británica ha revelado que se ve genial cada vez que posa en la alfombra roja, sin dejar que sus arrugas faciales le impidan lucir glamurosa. Hablando con 'The Times' hace unos meses, Thompson, de 63 años, dijo que la cirugía plástica era una forma de "psicosis colectiva".

'¿Por qué te haces eso a ti mismo? Simplemente no lo entiendo', dijo. “Honestamente, creo que cortarte a ti mismo para ponerlo en otro lugar para evitar que parezca que estás haciendo lo que realmente estás haciendo, que es envejecer, que es completamente natural, es una forma de psicosis colectiva", argumentó.

Para terminar, confesó que se sentía orgullosa de mostrar su cuerpo desnudo "sin retoques ni filtros" en una escena de la película de 2022 'God Luck to You, Leo Grande', ('Buena suerte, Leo Grande').

"A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos. Es un hecho", manifestó la actriz sobre la escena del desnudo, que abrió debate sobre el veto de mostrar cuerpos desnudos cuando las protagonistas superan los 45 años", aseguró la actriz durante la rueda de prensa de presentación del filme el pasado febrero en el Festival de Berlín. El vídeo de su aclamado alegaron no tardó en convertirse en viral.

TOM HANKS: "NO SOY QUIEN PARA PONER FRENO AL PASO DEL TIEMPO"

Tom Hanks es una de los actores más prolíficos de Hollywood. Con una dilatada carrera, el artista sigue cumpliendo años, pero no teme al paso del tiempo porque considera que "el tiempo es algo bueno, no es destructivo".

El protagonista de 'El peor vecino', desde finales de los años 80 ya mostraba signos de alopecia con una disminución notable de pelo en la zona de las entradas, mientras que en 1995 en 'Apolo 13', su pérdida era muy significativa y su flacidez facial era evidente. Sin embargo, el intérprete nunca se ha sometido a una cirugía capilar o algún retoque facial para parecer más joven.

A sus 66 años, el dos veces ganador del Oscar, promocionó hace unos meses el 'biopic' de Elvis de Baz Luhrmann, en el que interpreta por primera vez a un villano, y en una entrevista para la CNN declaró que "hacerse viejo es solo un proceso natural. "No soy quien para poner freno al paso del tiempo".

DIANE KEATON: "SOLO CREO QUE LOS RETOQUES BORRAN NUESTRAS CICATRICES DE COMBATE"

Diane Keaton, que celebró su 77 ºcumpleaños este pasado 5 de enero, se enorgullece de las huellas que la edad deja en su piel : "No tengo nada en contra de la cirugía estética, el bótox o las inyecciones", dijo. “Solo creo que los retoques borran nuestras cicatrices de combate”.

En una entrevista reciente para la edición estadounidense de ‘Vogue’, la estrella que ha roto estereotipos con su estilo andrógino con boina, pantalones y blazers, destacó: “No puedo ambiar la percepción que tienen los demás sobre mí, pero sí puedo construir mi imagen en consonancia con quien soy”.

Curiosamente, en estos últimos años, Keaton se ha convertido en una ‘influencer’ de moda en su cuenta de Instagram, donde comparte todos

HELEN MIRREN: "ENVEJECER NO ES PARA COBARDES"

Helen Mirren, que el próximo 26 de julio cumplirá 78 años, ha dicho en repetidas ocasiones que los complejos se habían apoderado de su juventud, pero a su edad las cosas han cambiado: "Soy mucho menos bella que cuando era joven", dijo. “Realmente mucho menos. Algo grandioso que sucede cuando creces: puedes burlarte de todo. No soy tan hermosa, pero me importa una mierda”, manifestó la actriz británica a ‘Daily Mail’. En la misma entrevista afirmó que “envejecer no es para cobardes"

SEAN BEAN: "LAS GRANDE ESTRELLAS NUNCA SE SINTIERON TENTADAS POR APARENTAR MÁS JÓVENES"

La apariencia de los hombres también cuenta cuando se trata de un casting. Un actor que lo sabe bien es Sean Bean, de 63 años, cuya apariencia burda le ha valido papeles de "hombres duros" a lo largo de los años.

Si bien fue coronado como 'el actor vivo más sexy de 2004', una vez apodado 'Mean Sting' por su largo cabello rubio por el 'Times', Bean nunca ha renunciado a su piel curtisda, a las líneas de su frente y a sus ojos hinchados.

El intérprete de 'El Señor de los Anillos' y 'Juego de Tronos', ha expresado su desdén por la cirugía plástica en el pasado. En 2015, dijo a 'The Times': "Miras a todos los viejos actores: Peter O'Toole, Richard Burton.. y ves a grandes estrellas con un aspecto real, que nuna se sintieron tentadas por parecer más jóvenes".

En la misma entrevista, también insistió en que él nunca se ha obsesionado por su aspecto y que no se tiñe el cabello, sin embargo, todavía permanece rubio.

ANDIE MACDOWELL: "REALMENTE QUIERO ESTAR DONDE ESTOY Y LUCIR MI EDAD"

Andie MacDowell, de 64 años, también ha tomado una postura firme sobre aceptar su edad real y presumir de una melena con canas.

En 2021, la actriz estadounidense cautivó la alfombra roja cuando debutó con un cabello gris en el Festival de Cannes. Ella misma explicó a 'The Times', que se había cansado de teñirse durante la pandemia por el Covid. "La verdad es que me arriesgué porque mis amigos y mi familia me decían que no me dejará el cabello blanco", admitió.

Un año después, MacDowell reveló al citado medio, que se sentía mucho "más cómoda" con el 'look' más natural, admitiendo que realmente le gustaba. La estrella de 'Cuatro bodas y un funeral', aseguró también que preferiría envejecer sin artificios. "Realmente quiero estar donde estoy y lucir mi edad", expresó.

La intérprete ha aceptado el envejecimiento con cierto optimismo, pero admite que en una ocasión consideró la cirugía estética en sus 'párpados caídos', pero decidió no hacerlo cuando una facialista los calificó de 'perfectos'.