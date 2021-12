La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchas personas ya hacen sus cábalas para saber cuál será el postre que se colocará como "la guinda del pastel" después de las tradicionales cenas del 24 y el 31 de diciembre.

Habitualmente estas cenas se caracterizan por ser abundante, copiosas y están repletas de todo tipo de comidas. Pero, muchos usuarios son los que guardan ese espacio en sus estómagos para disfrutar del postre.

Sin embargo, cuántas veces no has escuchado eso de "me gustaría algo que no fuera tan pesado y algo más fresco de postre". Pues tenemos la solución a esta petición tan demandada en las casas de Canarias.

Si eres amante de las tartas y te gustan los cítricos, estás de enhorabuena. En este artículo vamos a enseñar cómo puedes hacer una deliciosa tarta de limón para la que solo te harán falta 3 ingredientes (sin contar el limón) y no te hará falta ni el horno ni la batidora.

La más fácil del mundo

Los ingredientes que te van a hacer falta son: galletas, leche condensada, el zumo de un limón y una tarrina de queso crema.

Lo único que tendrás que hacer es mezclar los ingredientes y a partir de ahí, todo es cocinar y cantar.

La recomendación es haber sacado previamente el queso crema de la nevera para que no esté muy frío y se trabaje mejor. Se mezcla junto al zumo de un limón y un bote de leche condensada. Éste será el endulzante porque esta tarta no lleva azúcar.

Una vez tengamos una pasta sin grumos, se coloca una capa sobre la cama de galletas y se vuelve a colocar otra hilera y más crema. La idea es que queden varios pisos de galleta-crema-galleta-crema.

Una vez montada la tarta solo hay que cubrirla con papel film y dejarla reposar unas horas en la nevera para que se moje la galleta y la crema coja cuerpo.

¡A disfrutar!