Secularmente las consolas del entorno Xbox han mantenido ciertas dificultades para encontrar una senda de crecimiento capaz de sostener su presencia en el mercado japonés, algo que desde las oficinas de Microsoft han tratado de variar desde hace mucho tiempo. Pero parece que los esfuerzos e inversiones depositadas en este complicado mercado están teniendo consecuencias y para variar son realmente positivas. Desde hace algunos meses los datos que manejan en el gigante norteamericano apuntan un cambio de tendencia con la entrada en el mercado de Xbox Series X/S. En estos momentos, el país asiático sería el mercado de crecimiento más rápido de la marca en todo el mundo, especialmente durante los últimos 12 meses.

Los ejecutivos de Microsoft consideran Japón como un mercado que no se puede ignorar, y no quieren centrarse tan sólo en regiones donde la presencia de la marca ya es fuerte. Jeremy Hinton, representante de Xbox en Asia, asegura que ha aumentado significativamente el interés y, con ello, la demanda de estos productos en la zona. Una gran parte de los nuevos clientes son usuarios que no tenían contacto previo con la marca, pero también se señala a un grupo que tuvo contacto con Xbox 360, que gozó de cierta aceptación durante algo de tiempo y regresan años después atraídos por la nueva generación de sistemas y bondades del Game Pass.

Xbox Series S es la versión más buscada por los japoneses, una demanda que se refleja en muchos otros mercados, ya que la consola es más barata y ofrece gran potencia de procesamiento, además de un catálogo de juegos de nueva generación disponibles en Xbox Game Pass. Teniendo en cuenta que la distribución de consolas todavía es escasa en gran parte del planeta, parece que en la Casa de Redmond han acertado enviando unidades con regularidad a Japón, ahora que, según parece, han encontrado un producto atractivo para el difícil público nipón.