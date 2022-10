Faltan horas para el estreno de la próxima entrega de la franquicia de videojuegos de simulación de golf de HB Studios, lo que nos abre una oportunidad perfecta para repasar las características y novedades de esta edición que destaca la presencia de Tiger Woods como figura central. El icono de la franquicia y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, está disponible como profesional jugable dentro del título y como director ejecutivo, en este caso, asesorando al equipo de desarrollo.

Woods no viene solo, ya que lidera una lista con más de 14 figuras masculinas y femeninas (en su lanzamiento), incluyendo el campeón del FedEx St. Jude 2022 Will Zalatoris y nuestro gran pegador Jon Rahm. También se incorporan las primeras profesionales femeninas de la franquicia, Lexi Thompson, la canadiense que rompió el récord Brooke Henderson, y la neozelandesa Lydia Ko, acompañadas de jugadores míticos de la franquicia, como el atleta de la portada del ‘PGA Tour 2K21’ Justin Thomas, y el ganador del 3M Open y el Rocket Mortgage Classic 2022, Tony Finau.

Campos alrededor del mundo

Podrás salir con ellos en el modo Exhibición, Multijugador y Divot Derby, o enfrentarte cara a cara en una batalla por ascender en la tabla de clasificación y reclamar la FedExCup en el modo MyCAREER. Además de los profesionales, también regresa el equipo de comentaristas Rich Beem y Luke Elvy, con la incorporación del locutor inglés Henni Koyack. Cada deportista estará equipado con atuendos y equipos reales, y presenta un conjunto único de atributos representativos de su conjunto de habilidades. Con esto será posible posicionarse en el tee de salida como uno de los jugadores profesionales en el modo Exhibición, Multijugador y Divot Derby, o enfrentarse cara a cara con ellos en una batalla por ascender en la tabla de clasificación y reclamar la FedExCup en el modo MyCAREER.

‘PGA Tour 2K23’ ofrece una veintena de campos con licencia en el lanzamiento. Algunas de las incorporaciones son South Course of Wilmington Country Club, The Renaissance Club, St. George 's Golf and Country Club. El Diseñador de Campos también regresa, ofreciendo la oportunidad de crear increíbles diseños y compartirlos con la comunidad. Lo mismo sucede con la personalización de MyPLAYER, los jugadores podrán equipar a sus Alter Egos como Tiger con su vestimenta y equipación.

PGA TOUR 2K23 – MyCAREER

Modos de juego

La entrega cuenta con nuevos modos más casuales para ayudar a los principiantes a entrar en el juego, al tiempo que ofrece a los jugadores experimentados nuevos desafíos y oportunidades para trabajar en sus habilidades. Además del regreso del swing con stick analógico, también está disponible una opción de swing de tres clics para ofrecer un nivel adicional de personalización para que los jugadores puedan jugar como quieran.

En el mismo sentido destaca la incorporación del Topgolf, que pretende ofrecer una experiencia que emule el popular fenómeno del golf, donde los jugadores pueden apuntar a objetivos e intentar obtener la puntuación más alta. El modo de Entrenamiento, por su parte, cuenta con múltiples formas de desarrollar habilidades, incluida la calibración del swing, lecciones, práctica del chip, un campo de prácticas y un putting green.

Las funciones multijugador online también regresan con las Sociedades Online, una opción para alentar a los jugadores a formar equipos con amigos en torneos personalizados y temporadas completas. Por su parte, el Clubhouse Pass proporcionará contenido y objetivos posteriores al lanzamiento. Tan solo apuntar que para hacerse con el simulador -Xbox Series, PlayStation y Steam- tendremos que esperar hasta el viernes 14 de octubre de 2022.

PGA Tour 2K23 - Gameplay Trailer