"Me siento en la mierda como artista, como persona y como ser de esta sociedad" . Así comienza el vídeo de Mario Ezno, un reconocido titiritero, se ha convertido en viral en las últimas horas al relatar una desagradable experiencia que vivió durante una de sus actuaciones callejeras. En sus redes sociales, el actor expresa su indignación por el comportamiento inapropiado de un grupo de niños y la aparente pasividad de los padres ante esta situación.

En sus propias palabras, Ezno comienza el vídeo diciendo: "Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado en la vida. Me siento en la mierda como artista, como actor y como persona. He flipado en colores". El titiritero relata cómo los niños comenzaron a golpear al títere, insultarlo e incluso uno de ellos se quitó un moco y se lo pegó.