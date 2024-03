Dejar a un lado el conflicto y negociar en buscar de grandes acuerdos para acabar con los problemas estructurales de Canarias. Esa es la propuesta que el portavoz del Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, lanzó esta mañana al Ejecutivo autonómico, al que apoya, pero también a los grupos de la oposición. El diputado subió esta mañana a la tribuna de oradores para participar en el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria con un discurso de hermanamiento entre las fuerzas políticas canarias para que estas abandonen la política del "tú más" que no sirve de nada a los ciudadanos y abracen la idea de pactar grandes políticas para cambiar Canarias. "No he escuchado a nadie hacer una reflexión sobre que los canarios perdemos riqueza desde hace 25 años y en estos años hemos gobernado todos excepto Vox", recordó el gomero a los presentes.