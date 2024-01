El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha vuelto a mostrar su cara más optimista y ha bromeado con el ambiente negativo que rodea al entorno del club blaugrana. "Falta mucho optimismo, lo que más falta, pero ya lo contrarresto yo. Supongo que es cosa de los catalanes, el club, la historia... La gente dice uy uy uy, que vienen el Betis y el Athletic, y yo veo esos partidos como una oportunidad. El nivel de exigencia es alto y lo aceptamos pero muchas veces falta positividad. Estamos jugando con chicos de 16,17 y 18, por eso he dicho que estamos construyendo y también me han dado palos por eso. Vamos a intentar ganar todo. El fracaso sería no intentarlo", ha reflexionado el técnico.