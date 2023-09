La ilusión no hay quien se la quite a los más de mil aficionados amarillos que han viajado a Madrid para reencontrarse con el Santiago Bernabéu y el Real Madrid. Todos lo ven complicado, una aventura, pero, ¿por qué no soñar?

El Bernabéu se tiñe de amarillo La victoria sobre la hora y con un jugador menos el pasado domingo contra el Granada ha llenado de optimismo a los aficionados amarillos, que copan el Bernabéu entre arengas y alegría. Los amarillos llegan al partido con 5 puntos y el deseo de alejarse de los puestos bajos de la tabla.