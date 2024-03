La personalidad televisiva reveló la reacción de su pareja al enterarse de que no había concebido un hijo y compartió esta experiencia con sus seguidores. Marta Peñate ha estado intentando quedar embarazada durante un largo periodo. Para ella y Tony Spina, la idea de ampliar la familia es un anhelo, aunque hasta ahora no se ha materializado. Después de someterse a una transferencia de embrión en busca de su sueño de ser madre, Marta anunció en sus redes sociales que no había logrado el embarazo.

"Todos éramos conscientes de que había un 50% de probabilidad de que no tuviera éxito en el primer intento", declaró Marta Peñate al hacer público el resultado de las pruebas. Tras recibir la noticia de que no estaba embarazada, decidió apartar el tema por su bienestar emocional y evitar hablar más al respecto. Sin embargo, ante la avalancha de mensajes preguntando por su situación, optó por compartir un comunicado en sus redes sociales.