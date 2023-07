El camping de Papagayo, en el municipio de Yaiza, en el sur de Lanzarote, permanecerá abierto a la ciudadanía entre el 10 de julio y el 17 de septiembre de 2023. Contará con suministro de agua, luz, baños y duchas, seguridad y depósitos para baños químicos. La zona de acampada dispone de 284 parcelas, de las que 64 están destinadas a casetas y tiendas de campaña (3x4 metros, aproximadamente) y 220 parcelas son para uso de caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña grandes (7x9 metros, aproximadamente).

El precio de reserva será de 9 euros por día para residentes y de 11 euros por día para no residentes para parcelas para autocaravanas o remolques (máximo 4 personas). Para parcelas para acampada en caseta (máximo 4 personas), será de 6 euros para residentes y 8 euros para no residentes por día. Para un quinto campista extra (mayor de 14 años), el precio será de dos y tres euros por día para residentes y no residentes, respectivamente.