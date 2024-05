El semáforo para cruzar desde paseo de Chil a la subida de Mata es el mejor lugar para ver la vida pasar. Mientras los peatones esperan a que se ponga en verde miran el móvil para chequear la hora, ojean la parada de guaguas para comprobar que no pierden la suya o simplemente buscan el momento para cruzar antes de tiempo. Después de una espera que parece interminable deben espabilar y cruzar a ritmo de marcha si no quieren tener un encontronazo con los coches. Muchos de esos peatones se dirigen a la parada comúnmente conocida como los bobos aunque oficialmente es Carretera de Mata plaza del Pino; algunos esperan más en el semáforo que a su guagua en lo que se ha convertido en casi en una anexión a esa parada.

Alejandro coge el transporte público usualmente en el lugar y no es extraño que vea marchar a dos de ellas delante de sus ojos mientras está esperando en el semáforo. "Al principio sí me cabreaba, pero ya lo tengo asumido", cuenta. Aunque aquellos días que va con el tiempo al cuello le cuesta tener la misma perspectiva. Es más, de un tiempo para acá ha empezado a caminar más para llegar a sus destinos, en parte, por este incidente recurrente. Ante ese panorama muchos usuarios deciden cruzar cuando no es su turno a pesar de la peligrosidad.