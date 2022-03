El candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que "está muy alejado del 'no es no' y del 'o me das lo que te pido o hay elecciones anticipadas'". Durante un acto de partido en Tenerife, Feijóo ha advertido a Pedro Sánchez que no aceptará lecciones de ética. "A ver cómo y con qué cara recrimina a los demás en nombre de la ética aquel que ha nombrado vicepresidente a Pablo Iglesias y ha firmado pactos con independentistas de Bildu Batasuna en España", ha enfatizado.