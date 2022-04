La mejor hamburguesa de Canarias se hace en un foodtruck de Las Palmas de Gran Canaria. Pollo rebozado sumergido en salsa de mostaza casera, bacon crujiente y ensalada de col con salsa de yogur en mitad de un pan brioche artesanal. Así es la mejor hamburguesa, de nombre, ‘Sueño americano’ de Yared y Alia de La Quícara, que logró coronarse como la mejor de las Islas en el campeonato nacional del gremio

Cada semana rulan por la plaza de la Música, el Auditorio o El Confital, pero eso no es excusa para que sus fieles siempre estén al tanto -gracias a las redes sociales-. Y es que el plato estrella de esta furgoneta gastronómica, 'el Sueño americano', ha logrado convertirse la mejor hamburguesa de Canarias después de concursar en el segundo Campeonato de España de Hamburguesas y ganar en la sección regional contra otros bocadillos de diferentes islas.

En el pódium, quedaron, en segundo lugar la hamburguesa 'Mito' de ¡Oh! Que Bueno, situado en la Plaza del Pilar y que está hecha conrealizada "con productos de Km0": escarola picada, ternera gallega 200gr., crunch de patata canaria, mayonesa de mojo picón, huevo poché, queso canario curado, bacon y tomate natural.

Y el tercer puesto lo ocupa la Carnival Burger del 200 Gramos de la Cícer. "Como buenos canarios somos carnavaleros y queremos celebrar la fiesta de la carne con esta sabrosa receta fiel a nuestra filosofía de HAMBURGUESISMO", describen desde el local situado en la calle Numancia.

El resto de hamburgueserías canarias que participaron en el certamen fueron Le Club, en Adeje; Dany & Melo, en Gáldar; el 200 Gramos de San Fernando de Maspalomas y en Las Palmas de Gran Canaria y los 200 Gramos de la Plaza Cairasco y de la calle Ruiz de Alda.

Las mejores hamburguesas de España

Un total de 245 hamburgueserías repartidas por todo el país luchan en esta nueva edición del campeonato. En esta primera fase, tras más de 250.000 hamburguesas vendidas y 155.250 votos, se eligieron las propuestas más deliciosas de cada comunidad autónoma y los restaurantes campeones en cada región.

Las diez mejores burgers clasificadas se han enfrentado en la esperada final, celebrada ante notario, el miércoles 9 de marzo en el MEGA, Museo Estrella Galicia, en A Coruña, en una cata ciega ante un jurado profesional presidido por el crítico gastronómico José Carlos Capel y compuesto por los siguientes miembros: Alejandra Ansón (Experta divulgadora gastronómica y co-fundadora de Ansón & Bonet), el chef Pepe Solla (Casa Solla), el chef Fernando Agrasar (As Garzas) y la chef Iría Espinosa (Arbore da Veira).

En la final se han dado a conocer los siguientes premios: Mención especial de Best Burger Spain Originals, Ganadores por Comunidades autónomas (3º, 2º y 1º), La Mejor Cheese Burger Spain by Kerry Gold (3º, 2º y 1º) y el galardón Best Burger Spain (3º, 2º y el 1º), que se lleva la peineta a la mejor hamburguesa de España.

Las diez mejores hamburgueserías de España son: La Estación de Loman (Ourense, Galicia); la Berty´s (Gijón, Asturias); la HDH (Bilbao, País Vasco); la Casa Bomba (Vielha, Lleida); la Junk Burger (Madrid); la Frankie (Madrid); la Hundred (Valencia); la Burger Food Porn (Sevilla); The Kitchen 62 (Ibiza); Raffs (Valencia).