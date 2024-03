Con el enero más cálido desde que hay registros, un febrero caluroso, pero a la vez con un 35 % más de lluvias, el resultado es que el polen adelantó su llegada casi tres meses. Y ahora a las puertas de la primavera no se prevé que mejore. El polen se va a quedar más tiempo en el ambiente y puede provocar que los síntomas sean más persistentes. Por suerte no será en toda España igual. Atención a los alérgicos del centro peninsular. La concentración de gramíneas será intensa, es decir, superará los 5.000 granos por metro cubico en Madrid, Huesca, Zaragoza, Segovia, Sevilla o Jaén. En Castilla y León y algunos puntos de Andalucía será moderada, y en el norte y el Mediterráneo será leve. La contaminación no ayuda. Se ha observado un aumento de la sensibilidad y un agravamiento de los síntomas de los pacientes alérgicos. En España se estima que hay más de 16 millones de personas con alergia.