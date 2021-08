Una de las cosas más complicadas que tiene salir de un reality como La Isla de las Tentaciones es, sin duda, saber gestionar las críticas y los comentarios de los seguidores y seguidoras de un programa que tiene una exposición y un impacto tan grande como este.

Pocos son los tentadores y las parejas que se libran del hacha del público y de los feroces insultos y malos modos que campan a sus anchas en las redes sociales.

Muchos son los participantes del programa presentado por Sandra Barneda que ya se han quejado abiertamente de lo complicado que es lidiar con la realidad que se crea una vez se emite el programa.

En algunos casos, estos usuarios que se esconden tras la pantalla de lo teléfonos cruzan límites que jamás deben extralimitarse. Amenazas, seguimientos, intimidaciones y así un largo etcétera de situaciones muy incómodas e ilegales son a las que se enfrentan muchos y muchas participantes del afamado concurso de Mediaset.

La última víctima de esta penosa situación ha sido la concursante de la primera edición de La Isla de Las Tentaciones, Fani Carbajo, quien saltó a la fama por serle infiel a su pareja Christopher, y por el más que reconocido grito de “Estefanía”.

La concursante ha tenido que trasladarse a la comisaría para presentar una denuncia contra un usuario de Instagram que, en reiteradas ocasiones, ha estado amedrentando a la concursante y amenazándola con desplazarse incluso hasta su casa para hacerle daño a ella y a su hijo.

"Estoy cansada de esta gentuza"

En el vídeo de la reconocida concursante se puede ver cómo Fani cuenta, visiblemente nerviosa, la gran cantidad de amenazas que recibe a diario en redes.

“Estoy cansada y harta de que gentuza me vengan a amenazar. Y más con la integridad de mi casa y de mi familia" comienza la ex concursante del formato mientras lanza una advertencia a todos los que continúen amenazándola.

“Vosotros os creéis que por utilizar una cuenta falsa no se queda registrado, pero estáis muy muy equivocados. No tenemos que aguantar esas barbaridades.... Lo lleváis claro. No es la primera denuncia que pongo. Este señor o señora vamos a saber quién es porque para eso están los informáticos y la Policía", concluye Carbajo mostrando la denuncia que ha interpuesto en la comisaría.