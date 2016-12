Ruptura del pacto regional: El PP no contempla entrar en el Gobierno canario

El presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, Asier Antona, ha anunciado este viernes que su partido no contempla entrar en el Gobierno canario, después de que se haya roto el pacto entre CC y PSOE, sino prestar apoyos puntuales.



Asier Antona ha señalado que "El PP no tiene ansiedad ni desespero por ocupar el espacio vacante del PSOE", motivo por el que no se plantean firmar un acuerdo de gobernabilidad con CC, que tendrá que gobernar en minoría.



Ha indicado que el PP, que actuará "con responsabilidad y altura de miras" ante esta situación de desgobierno, solo apoyará al Gobierno de CC en las cuestiones en las que coincida con su programa electoral.



El presidente del PP ha señalado que por el momento no ha podido hablar con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, del que ha dicho que tiene una llamada perdida posterior al Consejo de Gobierno en el que Clavijo decidió romper el pacto de gobierno con el PSOE al cesar a los cuatro consejeros socialistas.



"El PP va estudiar y a analizar con tranquilidad la nueva situación en el Gobierno canario", ha aseverado Antona, quien ha reconocido que la situación, que era insostenible, se veía venir.





Ante el cese d ls consejeros @PSOECanarias por @EquipoClavijo ,el @ppdecanarias actuará con absoluta responsabilidad y generando estabilidad „ Asier Antona (@asierantona) 23 de diciembre de 2016