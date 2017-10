Clavijo convoca a Antona para abordar los presupuestos autonómicos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado al del PP en el Archipiélago, Asier Antona, para abordar los presupuestos autonómicos de 2018, en una reunión que mantendrán el próximo martes en Santa Cruz de Tenerife, según ha anunciado este viernes el líder popular. En una rueda de prensa que ha ofrecido con motivo de una reunión que ha mantenido con los senadores de su partido que representan a las islas, Antona ha indicado que Clavijo ha aceptado su oferta de mantener un encuentro bilateral para analizar las próximas cuentas canarias, sobre las que entiende que no "hay excusas para no aprobarlas".

Antona ha señalado que primero quieren conocer el anteproyecto de ley de presupuestos elaborado por el Gobierno de CC, pero ha remarcado que el PP tiene "claras las líneas maestras", que son aliviar la presión fiscal, dar prioridad al gasto para "apuntalar el Estado de Bienestar" y apoyar a los sectores productivos con iniciativas novedosas que defenderá su partido.

El líder del PP ha confiado en que el Gobierno central pueda recabar los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, logrando reconducir la posición del grupo formado por el PNV ante la situación generada por el desafío independentista de Cataluña. Ha avanzado que las cuentas elaboradas por el Gobierno para 2018 son expansivas e implican un incremento de más de 5.000 millones de euros respecto a las de 2017 para las comunidades autónomas, que también contarían con 120.000 millones de euros añadidos ante el nuevo techo de gasto, fijado en el 1,3%.

En cuanto a Canarias, ha dicho que el Gobierno Autónomo no tiene "ninguna excusa para no abordar los de las islas", y que para ello solo tiene que buscar apoyos parlamentarios, ya que está en minoría. "No tiene excusa porque hay recursos, Canarias dispone de un amplio margen de maniobra al haber gestionado la prórroga de los recursos del 2017 para poder gastarlos en 2018, y porque se ha desligado el Régimen Económico Fiscal canario del sistema de financiación autonómica, con lo que las islas pueden acceder al fondo de competitividad", ha manifestado Antona.