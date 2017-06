Carmelo Cabrera: "Lisandro volvería a ser un buen presidente"

Carmelo Cabrera, ex baloncestista internacional, aseguró que no ha recibido el ofrecimiento para presidir al Herbalife Gran Canaria y que, además, no se le pasa por la cabeza porque no aspira a ocupar ninguna poltrona, al tiempo que apostaría por su amigo Lisandro Hernández para ese cargo, ya que está convencido de que volvería a hacerlo bien.

"No he recibido ninguna llamada, aunque a mí me gustaría seguir ayudando al equipo que me vio nacer como baloncestista. No se me pasa por la imaginación ser presidente, porque no me ilusiona", señala el exjugador grancanario.

"En este momento de mi vida, en el que acabo de ser abuelo, no aspiro a presidir el club, aunque me tienen a disposición para colaborar. Sigo vinculado al baloncesto con la Asociación de Veteranos -que se presentará el día 30-, promocionando este deporte y dándole importancia a la base, que debería estar más apoyada desde las instituciones", indicó.

Carmelo Cabrera lo tiene claro a la hora de proponer un candidato que rija los destinos del representativo grancanario en la Liga Endesa, cargo que está huérfano desde la dimisión de Miguelo Betancor.

"El nuevo presidente debe ser una persona sensata y honesta, y a ser posible que haya mamado la esencia del Claret y de cómo surgió el club. Creo que Lisandro Hernández volvería a ser un buen presidente, porque tiene experiencia, formación y proviene del Claret. Sería un modelo idóneo para dirigir los destinos de la entidad", reiteró.

El ex jugador del Real Madrid y Canarias -actual Iberostar Tenerife-, entre otros conjuntos, también hizo balance de la temporada del Gran Canaria.

"El hecho de que el equipo se quedase a una sola canasta de disputar las semifinales de Liga no mancha en absoluto su trayectoria en cuanto a récord de anotación, defensa, recuperaciones de balón y liderazgo, sin olvidar que ganó la Supercopa, que es el primer título de su historia", comentó.

"La Liga de los cuatro de arriba (Madrid, Valencia, Unicaja y Baskonia) es prácticamente intocable. La gente además no tiene idea de la cantidad de sacrificios y problemas que supone el coste de la insularidad: juegas mucho más cansado, los viajes son más largos y estás tirado en los aeropuertos, y eso no lo pagan los equipos de la Península", aseguró.

Cabrera también elogió la labor del técnico Luis Casimiro en la primera de sus dos campañas al frente del equipo grancanario.

"El rendimiento de la mano del mago Casimiro ha sido fantástico, ya que cogió un conjunto con caras nuevas y lo acopló, logró un título y disputó los play off por la Liga, la Copa del Rey y una competición europea", señaló.

"Es una persona dialogante y como entrenador ha cumplido con creces, porque los números lo dicen así. Con su fichaje se acertó plenamente, al ser un técnico que aporta serenidad, al contrario que otros que siempre protestan en la cancha, y además maneja bien el banquillo y el vestuario, que es fundamental. Ojalá esté mucho más tiempo aquí", expresó.

Por el contrario, Cabrera está decepcionado por que el Herbalife Gran Canaria no cuente en su plantilla con ningún jugador de la tierra.

"En Canarias somos dos millones de personas y siempre puede y debe salir algún jugador que llegue a la élite. Ahí tenemos el caso de Badalona, con una población sensiblemente inferior a la nuestra, que exporta entrenadores y jugadores", recordó.

En cualquier caso, Carmelo está muy contento por la temporada realizada por los dos equipos isleños en la máxima categoría nacional.

"Me alegra que tanto el Herbalife Gran Canaria como el Iberostar Tenerife hayan logrado un título esta temporada, y por el hecho de que el baloncesto canario está creciendo y ambos conjuntos se hayan situado entre los ocho mejores equipos de la Liga Endesa", se congratuló.

"En el caso concreto del Herbalife, debemos comparar nuestro presupuesto con el de un Barcelona que ha hecho el ridículo con tanto dinero, solera e historial. Ese es un conjunto para ganar la Liga, mientras que el Gran Canaria tiene un equipo confeccionado para competir lo más alto que le sea posible", concluyó.