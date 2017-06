Paulí: "Seguro que aparecen otras opciones; quiero sopesar con calma"

El alero gerundense del Herbalife Gran Canaria, Oriol Paulí, se ha pronunciado sobre su continuidad en el club amarillo de cara al curso que viene. La entidad grancanaria firmó al alero cuatro temporadas con un formato de 3+1, por la cual se guardaba el derecho a decidir sobre la continuidad del exterior de cara al últmo curso.

"Es el momento de tomar perspectiva y analizarlo todo. No he tenido los minutos que querría, pero creo que me he hecho ver. Seguro que aparecerán opciones y quiero sopesar todo con calma, sin precipitarme. Ahora necesito jugar, pero también tengo que valorar el lugar y el club donde estoy", explicó el catalán en una entrevista concedida a L'Esportiu de Catalunya.

Cuestionado sobre qué ha pasado para que esta temporada haya sido la que menos ha jugado de las tres que lleva en el Herbalife, Paulí se mostró escéptico. "Si lo supiera, seguro que intentaría hacer algo para cambiarlo. Supongo que tiene que ver el nivel de competitividad de la Liga Endesa. El Herbalife está cada vez más arriba, cada día hay jugadores más buenos y más competencia, lo que dificulta tener margen de minutos a un joven como yo, aún en crecimiento. Yo sé que trabajo bien, y tanto Aíto como Luis siempre han tenido buenas palabras hablando de mi trabajo y mi actitud. Esto me reconforta", resume el alero, que jugará la próxima Liga de Verano de la NBA.