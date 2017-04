El Record Store Day, un día para las joyas del vinilo

Hacerse con un vinilo de coleccionista a un precio razonable volverá a ser posible mañana sábado en las tiendas adheridas al Record Store Day. Durante este día mundial de las tiendas de discos se pone a la venta un número limitado de copias de ciertos lanzamientos editados para la ocasión. Una jornada para celebrar el formato y la música, además de ser una ocasión de lujo para rebuscar entre estanterías las referencias de artistas de distinto signo que siguen fieles al microsurco. Con cada vez menos comercios de discos, la nómina de lanzamientos es muy larga y está disponible en la web recordstoreday.es.



Entre los de los grupos nacionales destacan Perversiones Catastróficas Vol. 2 (10''), de Iván Ferreiro; Licencia para cantar (10''), de Andrés Calamaro; Rusty (10''), de Loquillo; y Nouvelle Cuisine Caníbal (VOL II)" (10"), de Love of Lesbian.



Entre los lanzamientos internacionales podemos encontrar discos de los Beatles ( Strawberry fields forever/Penny Lane); Una obra monumenal de The Who ( Quadrophenia, doble LP); The Smiths ( The boy with the thorn in his side, single); The Cure (dos elepés dobles con éxitos acústicos y grandes éxitos); Sting (un álbum con parte de su concierto en la sala Bataclan); Robert Johnson (el triple elepé The centennial collection-The complete recordings); Prince (seis maxis en total); Paul McCartney (maquetas del álbum Flowers in the dirt en formato casete); Neil Young (el triple Decade); David Bowie (el triple Cracked actor, el LP Gem promo y el EP No plan e.p.); Bruce Springsteen (un cuádruple álbum con el mítico concierto en el Hammersmith Odeon de Londres de 1975) y U2 (un picture disc con la nueva versión de Red hill mining town, remezclada con nuevas voces de Bono con motivo del 30 aniversario de The Joshua Tree).



Las tiendas de discos parecen en vías de extinción, aunque la situación podría revertirse si se consolida la tendencia actual de crecimiento en la venta de vinilos, de acuerdo a la tendencia de los últimos años. Según la consultora Deloitte, se espera que este año se vendan 40 millones de discos, acercándose a los mil millones de copias vendidas en el siglo XXI.



Las ventas aún están lejos de los mil millones de vinilos vendidos en un solo año, en 1981, pero las cifras de crecimiento anuales de este formato, altamente visual y romántico, son de dos dígitos.