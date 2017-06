Binter se prepara para ganar mercado con los nuevos descuentos aéreos

El presidente de Binter Canarias, Pedro Agustín del Castillo, aseguró ayer que el precio que pagan los canarios por desplazarse en avión se reducirá a la mitad desde el mismo momento de la entrada en vigor del descuento del 75% en el coste del billete, lo que previsiblemente tendrá lugar ya desde la primera semana de julio. Un nuevo escenario en el que la principal aerolínea del Archipiélago redoblará esfuerzos para ganar cuota de mercado con una estrategia que empezará a poner en práctica ya este mismo verano, cuando el número de vuelos se incrementará entre un 20 y un 27%.

Del Castillo no solo negó de plano toda posibilidad de que el incremento de las ayudas públicas a la compra de billetes de avión desemboque en un aumento de los precios, sino que igualmente confirmó que se pagará por el billete alrededor de la mitad de lo que se paga hoy. "Los precios no se van a subir", garantizó el representante de Binter, que calificó de "imposible" que el mercado del transporte aéreo pudiera reaccionar con tarifas más altas a la subida de la bonificación. De entrada, recordó Del Castillo, porque las Obligaciones de Servicio Público (OSP) que rigen para determinadas rutas dentro de la Comunidad Autónoma ponen límites a las tarifas. Las OSP, en virtud de las cuales los gobiernos imponen a las compañías cubrir trayectos deficitarios por razones de interés general, "limitan el precio por arriba, que desde el año 2013 no se sube". Así pues, el presidente de la compañía dejó claro que "lo que va a pasar es que los pasajeros pagarán la mitad, más o menos, de lo que están pagando".

Del Castillo anunció que la empresa reforzará sus frecuencias "ya este verano", si bien las nuevas aeronaves que la compañía incorporará a su flota en los próximos meses le permitirán incrementarlas más aún "en la medida en que el mercado lo vaya demandando". De momento, en Binter tienen previsto llegar a entre 180 y 190 vuelos al día en los próximos meses estivales, "y a lo mejor alguno más", puntualizó el presidente de la aerolínea, en función de los picos de demanda. En consecuencia, el número de vuelos aumentará entre 30 y 40 operaciones diarias, esto es, entre ese 20 y 27%. En este sentido, Del Castillo adelantó que será previsiblemente entre los meses de septiembre y noviembre cuando Binter recibirá los tres nuevos aviones -ATR 600- que aumentarán su flota y permitirán seguir creciendo a la aerolínea, que justamente ayer bautizaba otro nuevo aparato con el nombre de Macaronesia en el aeropuerto de Tenerife Norte. El nuevo aparato operará por la mañana en las Islas y desde mediodía en vuelos internacionales, donde Binter está en plena consolidación de sus rutas.

El presidente de la aerolínea aprovechó además el acto para negar la existencia de un monopolio en el sector, algo a lo que incluso se había aludido desde el Gobierno regional a raíz del anuncio del desembarco en las Islas de Air Europa, que empezará a prestar vuelos interinsulares a partir del próximo octubre. "Se confirma que en estas Islas puede venir a volar cualquier compañía, con lo que el sector no está monopolizado ni nada parecido", subrayó Del Castillo, quien, no obstante, recordó la poca resistencia que demostraron las empresas que en años anteriores trataron de acabar con el liderazgo de Binter en el Archipiélago. "Mire lo que ha pasado, ahora mismo no queda ninguna compañía y ahora aparece otra [Air Europa]... Vamos a ver lo que va a ocurrir en unos años, si sigue invirtiendo, si se va o qué es lo que va a hacer", explicó. Eso sí, el empresario mandó un mensaje indirecto a Air Europa, cuya propietaria, Globalia, ha sido condenada a pagar 30,3 millones por fraude en las subvenciones a los billetes de residentes en Baleares y Canarias: "Lo único que nosotros pedimos a todos los que vengan aquí a operar es respeto al sistema de subvenciones que tenemos en Canarias, que algunas veces se ha sentido un poco vapuleado".

En el acto del bautizo de Macaronesia, en el que no hubo representación del Ejecutivo autónomo, ejerció de padrino Félix Casado, consejero directivo de la cadena hotelera Riu Hotels. Casado agradeció a Binter el haber "acompañado" a Riu a lo largo de su proceso de expansión en las Islas. "Ha puesto al alcance de los clientes destinos como Marruecos o Cabo Verde", dijo.