Rafael Robaina reprocha el desajuste regional en inversión para la Ciencia

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina recriminó ayer al Gobierno de Canarias el desajuste que existe en materia de inversión para la investigación en las dos provincias. "Mantenemos en I+D+i un diferencial de financiación inexplicable a todas luces y, según publicaba recientemente el Senado de España, en financiación de la investigación mediante proyectos y recursos humanos, en el periodo 2012-2016, de los fondos del Estado, Canarias ha recibido 62 millones de euros, de los que se ha destinado 15 millones de euros para los centros de investigación de la provincia de Las Palmas".

Así lo afirmó ayer el rector de la ULPGC durante su intervención en el acto de apertura oficial del curso académico 2017/2018 celebrado ayer en el Paraninfo de la sede institucional, en el que estuvo acompañado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón; el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón; el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán; y por la secretaria general de la ULPGC, Rosa Rodríguez Bahamonde.

Este acto de apertura del nuevo curso académico, el primero de Robaina como rector de la ULPGC, estuvo marcado por una serie de novedades, como la presencia de los cuatro rectores de la ULPGC en el escenario; o la recuperación de la figura del maestro de ceremonias, que recayó en el cronista oficial de Gran Canaria Juan José Laforet.

Durante su discurso, el rector de la ULPGC desgranó la hoja de ruta que marcará el futuro más inmediato de la Universidad grancanaria y que sigue la senda de las directrices que recoge la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI de la Unesco.

Robaina hizo hincapié en uno de los puntos recogidos en dicha declaración, y es el apoyo público a la educación superior y a la investigación como condición fundamental, una asignatura pendiente en España teniendo en cuenta que la inversión media en ciencia en la Unión Europea se sitúa en el 2% sobre el PIB, mientras que España no supera el 1,5% y Canarias el 0,5%.

Al respecto, el rector de la ULPGC demandó al Gobierno un plan canario de investigación y su financiación, acorde con el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, "que permita a la investigación en Canarias orientar el camino, acentuando acciones necesarias como los doctorados industriales, atracción de talento investigador, y modernización de infraestructura de I+D, entre otros"; e insistió en la necesidad de crear una agencia canaria de investigación, "que podría ser el instrumento que necesitamos para salvar las barreras de contratación que sufrimos las universidades con el rigor de las leyes que regulan la administración".

También hizo un llamamiento a los empresarios canarios para que aprovechen los recursos científicos y tecnológicos de la Universidad para diversificar sus actividades.

Sobre la oferta formativa, Rafael Robaina citó el objetivo de adaptar la actual oferta a la demanda existente, eliminando gradualmente en tres cursos académicos todos los títulos que no cubran la demanda mínima requerida cuya implantación no esté considerada como estratégica y de interés excepcional. No obstante adelantó que, en base a un análisis de la situación y estimación de demanda futura de plazas en grados en la ULPGC, "no se prevé en los próximos años una reducción de la oferta de grados". Sin embargo, se realizarán los ajustes precisos en el caso de los másteres".

Otro objetivo es elevar la plantilla del PDI para mantener la oferta de titulaciones existentes y futuras. "Vamos a hacer lo imposible para generar en estos años una oferta de plazas estables de ayudante doctor que permita la captación del talento que generamos y la auténtica renovación de nuestras plantilla de personal docente e investigador".

Sobre el alumnado, anunció la inminente aprobación de un plan para mejorar los resultados académicos, ofrecer alternativas al abandono temprano de los estudios y promover que los estudiantes puedan mantener e incrementar los niveles de conocimientos y dominio de lenguas extranjeras.