Quique Setién: "No ha habido falta de intensidad, sino impotencia" EFE

El entrenador del Las Palmas, Quique Setién, ha reconocido, tras caer goleado este sábado 14 de enero ante el Barcelona en el Camp Nou (5-0), la "enorme superioridad" del conjunto azulgrana durante todo el partido.

"Entre el querer y el poder hay una diferencia enorme. No ha habido falta de intensidad, sino de impotencia. Realmente, la diferencia que hay entre un equipo y otro es ésta", se ha lamentado.

Setién se ha deshecho en elogios hacia el rival: "Tiene jugadores muy buenos, listos, rapidísimos. Es un equipo extraordinario y no nos han dejado hacer lo mejor que sabemos, que es sacar el balón jugado desde atrás. Nos han presionado muy bien y, a nosotros, sin balón, nos cuesta una barbaridad".

Especial mención para Leo Messi que hoy por fin marcó un gol a Las Palmas, el único equipo de Primera al que todavía no había marcado. "Messi lleva 300 y pico goles aquí. Todos los entrenadores trabajamos toda las semana aspectos tácticos para que nos los haga y lleva metiendo goles permanente, y Suárez igual", ha destacado.

El preparador del Las Palmas cree que sus futbolistas han salido "demasiado crecidos" y que ha sido "el peor partido" que ha jugado el conjunto canario desde que él es el entrenador.

"Hemos hecho lo que nos han dejado, lo que hemos podido", ha comentado resignado Setién, quien sin embargo, confía que sus jugadores extraigan una valiosa lección de su visita al Camp Nou.

"Seguramente nos va a venir bien para ponernos en nuestro sitio real. Ahora, a recuperar a la mayor parte de los jugadores, que hoy no han tenido su día y que han de tener en cuenta que estos rivales que han tenido hoy no los van a tener siempre. Espero que este partido no nos deje ninguna secuela, porque era un partido que solo teníamos cosas a ganar", ha finalizado.