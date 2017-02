Setién: ¿Jesé titular? Aún le falta algo"

Duelo de poetas en el banquillo. Setién contra Sampaoli. El estratega de la UD descarta a Hélder y Javi Castellano por decisión técnica pero esconde sus cartas en relación al once titular. En relación a la apuesta de Jesé de inicio, aún no lo ha decidido. "¿Jesé Rodríguez de titular? Considero que todavía le falta algo. Está adquiriendo ya ese punto de ritmo competitivo, es un jugador que seguramente no rendirá igual ahora que dentro de un mes si va entrenando y cogiendo minutos. Más o menos tengo algunas cosas decididas, no todas".

Sí confirmó que David Simón jugará de inicio, tras la baja por lesión de Míchel Macedo -Momo es el otro jugador ausente por una dolencia física-.

"Simón está aquí, está preparado, tenemos confianza en él. Es obvio que no es un futbolista como Míchel, pero está bien. Si le pedimos a Simón haga de Míchel o al revés nos dejará algo de frustración. Al futbolista hay que pedirle lo que puede dar. Está preparado, es ejemplar porque nunca ha bajado la guardia y eso atesora un mérito enorme. Seguro que mañana ante el Sevilla lo hará bien".

De igual manera, desveló que Prince está al cien por cien. Cuestionado por su renovación con la UD, dio un porcentaje: "Está al 50%, estamos jugando un partido de tenis. Va la pelota a su campo y luego al mío. No sabría decirle más".