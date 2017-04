Dani, cada vez más lejos de la UD

El futuro de Dani Castellano está, a día de hoy, cada vez más lejos del Estadio de Gran Canaria. El lateral zurdo de la UD Las Palmas, que acaba contrato el próximo 30 de junio y es libre desde el pasado 1 de enero para comprometerse con cualquier otro equipo, está tentado por la competición doméstica más seguida en todo el mundo: la Premier League inglesa.



La gran temporada que ha completado el gemelo en el carril zurdo de la zaga amarilla ha levantado el interés de varios equipos de Inglaterra. En este curso, Dani Castellano ha sido un fijo en el lateral izquierdo con 1.900 minutos disputados en 24 partidos de LaLiga. Su explosividad y potencia por el costado, sus buenos servicios desde la banda y su capacidad de combinación han hecho de Dani Castellano uno de los carrileros zurdos más destacados de la competición.



Con su contrato a punto de expirar y un rendimiento notable en sus dos primeros años en la élite, Dani Castellano es uno de las 'gangas' del próximo mercado estival. El gemelo, que ya suma 29 años -cumplirá 30 el próximo mes de noviembre- se ha encontrado este curso con su mejor versión. Maduro, ya totalmente reconvertido en lateral zurdo, su temporada no ha pasado desapercibida para varios equipos ingleses.



Cuando en su DNI se asoma la treintena y en su mejor momento profesional, Dani Castellano tiene delante de sí la posibilidad de firmar un contrato potente en un punto de su carrera decisivo. Y ahí es donde aparece la Premier League. Además, con otros equipos interesados en él de LaLiga como el Málaga, la UD Las Palmas tendrá muy complicado seguir contando con el gemelo.



Un trasatlántico



Dani Castellano dejó hace un mes a su antiguo representante, José Manuel Espejo, para firmar por una de las agencias de futbolistas más influyentes del panorama europeo: Stellar Group, una empresa que guía las carreras de futbolistas como Gareth Bale -extremo del Real Madrid-, Grzegorz Krychowiak -mediocentro del PSG-, Joe Hart -exmeta del City, hoy en el Torino- o Adam Lallana -internacional inglés del Southampton-. En la UD, además del gemelo, Stellar Group maneja los intereses de Roque Mesa.



Las relaciones del club amarillo con Stellar Group han sido buenas en esta nueva etapa en Primera División de la UD. De su mano llegaron el pasado curso futbolistas como Willian José, Antolín Alcaraz y Nabil El Zhar. Este verano ha sido Michel Macedo el único fichaje con el que la agencia de representación y la UD Las Palmas han hecho negocio. Eso y la mejora de contrato de Roque Mesa tras estar a punto de poner rumbo al Sevilla FC. En el intento invernal por fichar a Jonathan Calleri, delantero argentino del West Ham United, la intermediación de Stellar Group también estuvo presente.



La UD Las Palmas llevaba tiempo abordando la renovación de Dani Castellano, uno de los pilares del conjunto amarillo sobre el césped, con su anterior agente. De hecho, el acuerdo entre ambas partes parecía cercano en los primeros meses del año. Sin embargo, el cambio de representante legal del lateral ha puesto sobre la mesa un nuevo panorama que ha complicado la renovación.



A pesar de ello, la entidad amarilla intentará una última ofensiva por conseguir atar a Dani Castellano aunque ya sabe que será una empresa más que difícil. En 2014, la UD Las Palmas consiguió algo que también parecía imposible: renovar a los gemelos Castellano tras la tragedia del 22-J frente al Córdoba. En verano del 2014, cuando Dani, pero sobre todo Javi, contaban con ofertas importantes de otros equipos, incluso de Primera División, los gemelos apostaron por la UD. Firmaron así un contrato de tres años que se acaba en solo un par de meses.



En las últimas semanas, Dani Castellano ha evitado pronunciarse sobre su futuro. Tras el partido ante el Celta de Vigo en Balaídos, al ser cuestionado por una posible renovación, contestó: "Ahora mismo no voy a hablar de eso; el club se irá poniendo en contacto conmigo y vamos a ver si llegamos a buen puerto"; tras la derrota en Bilbao, continuó: "Mi mente está aquí y pase lo que pase no me va a afectar", resumió.



Dani Castellano debutó hace casi una década con la UD Las Palmas -temporada 2007-2008, con Juan Manuel Rodríguez de entrenador en el equipo amarillo-. Tras un par de apariciones con la primera plantilla, los hermanos Castellano pusieron rumbo al Real Mallorca. Dani, además de en el filial balear, estuvo cedido en el Deportivo Alavés y el Ceuta antes de volver a Las Palmas; Javi, en la Cultural Leonesa, Albacete y Mallorca. Después de una salida convulsa, los gemelos volvieron juntos en el curso 2011-2012 para ser los primeros fichajes de esa temporada. Ahora, Dani Castellano, tras dos cursos notables en Primera División tiene un pie fuera de la UD Las Palmas para buscar nuevas aventuras con otra camiseta que no sea la amarilla del club insular.