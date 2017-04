Jesé: "Ahora mismo no sé qué haré el próximo año"

Edu López

Jesé no sabe qué hará el próximo año

Jesé Rodríguez pasó por primera vez por sala de prensa desde que llegó a Gran Canaria. El extremo grancanario cedido por el Paris Saint Germain, aseguró que a día de hoy está "centrado en Las Palmas", pero que desconoce por dónde pasará su futuro el curso que viene. "Estoy muy contento por estar aquí en mi Isla, pero ahora mismo no sé dónde estaré el año que viene. Pertenezco al PSG y habrá que esperar a que termine esta temporada. Estoy centrado en acabar bien la temporada", comentó.

El '10' amarillo se evadió de las críticas que le piden más. "Estoy intentando dar lo mejor de mí y aún quedan cinco partidos para que acabe la temporada", sentenció. Por otro lado, Jesé reconoció que vino a la UD con el sueño de "jugar en Europa". Un objetivo que se podía haber cumplido bajo su punto de vista. "Me marqué esa expectativa. Pienso que con los puntos que hemos perdido podríasmos estar peleando, podríamos estar ahí", puntualizó.

Unos puntos que han volado, en parte, por el pésimo bagaje del equipo fuera de casa, algo que Jesé ha calificado como "rachas del fútbol" que van y vienen. "En el lugar en el que estamos en la clasificación, sin pasar apuros, habría que salir al campo con más confianza ya sea fuera o dentro de casa", concretó.

A nivel individual, Jesé también reconoció que se ha sentido "frustrado sobre todo por las derrotas", más aún por ser con la UD. "Siempre duele perder, pero con el equipo de tu tierra duele aún más", apostilló. Todo con un inicio marcado por buenos partidos que no se tradujeron en goles. "A nivel de confianza hubiese sido mejor", agregó, con un 'pero'. "He venido en un momento que el equipo ha bajado un poco el nivel que estaba haciendo antes. No es excusa", matizó.