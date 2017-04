Las Palmas potencia su juego vertical para recibir al Alavés

A recuperar la agresividad perdida. La UD Las Palmas tiene un plan para atacar al Alavés el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria (17.30 horas, BeIN LaLiga). Un propósito que pasa por abrir las bandas y encarar; por buscar la explosividad y ser verticales en la zona de tres cuartos. Porque en algunos de esos conceptos se basó gran parte del trabajo de la UD Las Palmas ayer en el césped de El Hornillo. En eso y en mejorar sus transiciones defensivas hacia campo propio, una de sus grandes condenas en esta temporada.



Quique Setién y Eder Sarabia insistieron en acabar las jugadas con rapidez. Todo en una parte del entrenamiento donde se pudieron avistar dos onces distintos. En un lado del campo, formaron Raúl Lizoain; Michel Macedo, David García, Aythami Artiles y Dani Castellano, en defensa; por delante Roque, Hernán y Tana; Halilovic y Benito por las bandas y Prince Boateng como delantero centro.



En la otra mitad formaron en el once Javi Varas; David Simón, Mauricio Lemos, Eric Curbelo y Hélder Lopes en la zaga; Montoro, Momo yJavi Castellano en el centro del campo; Jesé Rodríguez y Carlos González en los costados y el croata Marko Livaja como referencia arriba.



La sesión contó con la presencia de tres futbolistas del filial: el central Eric Curbelo, junto con los atacantes Benito y Carlos González. Los tres futbolistas ya han estado en otras ocasiones incorporados dentro de la dinámica del primer equipo amarillo. Benito debutó ante el Deportivo de La Coruña en el Estadio de Gran Canaria; Eric se sentó en el banquillo ese mismo día y Carlos González completó parte de la pretemporada con el primer equipo. Con el curso llegando a sus últimos días, los canteranos esperan su oportunidad con el primer equipo.



Durante esta semana dos hombres han centrado los mimos del equipo de fisioterapeutas de la UD Las Palmas. Porque Vicente Gómez y Jonathan Viera han visto comprometida su participación en los entrenamientos semanales por unas molestias de las que evolucionan favorablemente. No obstante, ayer no pudieron completar el entrenamiento. Un día de trabajo que también se perdió Mateo García. El argentino sufre un proceso gripal que lo mandó al vestuario.



El parte médico tiene otro integrante: Pedro Bigas. El central balear se retiró en medio de los ejercicios de ataque y defensa aquejado de un dolor en la rodilla. A la UD Las Palmas le restan tres entrenamientos antes de toparse con el Deportivo Alavés en un partido donde el equipo amarillo se ha propuesto reconstruir su imagen tras el desastre de San Mamés.