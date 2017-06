Ramírez da detalles sobre el proyecto deportivo de la UD

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, dio algunos detalles sobre la elaboración del nuevo proyecto del equipo amarillo para el próximo curso durante la presentación de la campaña de abonados. El máximo mandatario confía en anunciar el nombre del nuevo entrenador esta semana, abre los brazos a la llegada de Vitolo, aunque admite su dificultad, y confesó que desean la renovación de los hermanos Castellano y Raúl Lizoain, así como la continuidad de Jesé Rodríguez. También confirmó la marcha de Javi Varas y Ángel Montoro y mostró su deseo de que el Tenerife ascienda a Primera División.

Acerca de las renovaciones también se pronunció: ", no ha tenido una buena temporada, ha sido muy criticado, posiblemente también lo haya merecido pero nosotros creemos en el chico. Pero sobre todo ahora que se ha ido Javi Varas creemos que reúne el perfil de segundo portero que trabaja mucho, que no complica la vida al entrenador por no jugar y tiene una gran trayectoria en la entidad. Trabajamos para llegar a un acuerdo con él. A Montoro decidimos no renovarle", explicó.

Por último, comentó que desea el ascenso del Tenerife, que esta semana se mide al Cádiz en la semifinal de la promoción de ascenso: "Sería un lujo vivir un derbi tanto en el Estadio de Gran Canaria como en el Heliodoro en Primera. Quiero que el Tenerife suba y me encantaría ganarles en Primera División en los dos partidos", sentenció.