La UD responde a las acusaciones de plagio de su spot

La UD Las Palmas ha realizado un comunicado ante las acusaciones de plagio y los comentarios vertidos en redes sociales acerca del spot de su campaña de abonados. El comunicado es el siguiente:

"La UD Las Palmas aclara públicamente, con respecto a comentarios vertidos en redes sociales acerca del spot de la campaña de abonados, que la base creativa es contar cómo se vive el partido en la grada del Estadio Gran Canaria. Para ello, el Club contactó con la recién creada Federación de Peñas, que facilitó la colaboración de miembros de 16 de ellas, a los que la entidad agradece públicamente la paciencia de la que hicieron gala durante el rodaje.

El contenido de las expresiones, la desesperación del actor principal, Alejandro Rodríguez, perteneciente al dúo humorístico Canariunt Comedy, dotan de un tono desenfadado a una pieza audiovisual que rompía la tendencia de los últimos años de un registro más emocional, en ocasiones intimista.

La opción de este año de cambiar de registro y hacer protagonista a un aficionado, cuyas reacciones fueran representativas de una buena parte de los seguidores de la UD Las Palmas, refleja un lenguaje universal en un ámbito tan extendido internacionalmente como el del fútbol.

Esos comportamientos han sido reflejados por marcas y clubes en campañas de distinta índole en otros países y culturas. En todos los campos de fútbol hay aficionados que tienen un entrenador en su interior. En nuestro caso, esas reacciones cobran vida en el spot con expresiones de uso coloquial en Canarias.

Terminar con el concepto del que deshoja la margarita, me quiere, no me quiere, después de lo vivido la temporada pasada, con una primera vuelta de equipo revelación y una segunda vuelta decepcionante, nos pareció que encajaba perfectamente con el sentir general de nuestra masa social.

Aceptamos deportivamente todas las expresiones despectivas volcadas en las redes sociales con acusaciones de plagio, pero es difícil entender que el Club sea objeto de esta acusación cuando aborda un contenido tan común en el sector del fútbol profesional, de la mano de la agencia creativa responsable de cinco campañas en los últimos diez años"



Spot argentino