Castro acusa a la UD de "calentar" el partido y llama a la calma

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, acusó a la UD Las Palmas de "calentar" el partido que ambos equipos van a disputar el miércoles en el Ramón Sánchez Pizjuán (21.00 horas, BeinLaLiga) e hizo un llamamiento a la calma. "Aunque desde otros puntos se trate de calentar el partido, es mi responsabilidad como presidente el tratar que este encuentro sea simplemente uno más", declaró en la emisora oficial del club.

Las palabras de Castro vienen a colación del regreso de Vitolo a la que fuera su casa durante las últimas cuatro temporadas y tras su convulsa salida del club. "Me da absolutamente igual que venga o no venga porque es historia en esta entidad. No voy a hablar de un jugador que ya es de otro equipo", dijo el máximo mandatario.

Lo más probable es que el público del Sánchez Pizjuán reciba con un ambiente hostil al extremo grancanario, por lo que el presidente sevillista pidió prudencia para evitar posibles sanciones al club. "Recuerdo que, desgraciadamente, tenemos recurridas dos sanciones de cierre de nuestro estadio a causa de los insultos. La afición no ha vuelto a insultar, ha entendido que para animar no hay que insultar, y por ese camino tenemos que seguir, porque si hubiera insultos daríamos un paso atrás", añadió.

José Castro también se refirió a las palabras del presidente Miguel Ángel Ramírez, en las que aseguraba que el club hispalense había actuado de "mala fe" por no haber pagado todavía los 4,2 millones que le corresponden a la entidad amarilla por la operación de Vitolo.

"Habrá tiempo para contestar al presidente de Las Palmas. Como presidente del Sevilla, es mi responsabilidad evitar que el partido se caliente. Los partidos se calientan solos, no hace falta que nadie los caliente y si ya los calienta un dirigente, eso me parece una irresponsabilidad", declaró el presidente en la emisora oficial.