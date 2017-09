"Tenemos que ser más verticales si queremos ganar al Leganés"

Manolo Márquez tiene claro que si la UD Las Palmas quiere ganar mañana al Leganés (17.30, BeinLaLiga) el equipo tiene que ser más ofensivo. "Con el apoyo de la gente tenemos que ser más verticales que en Sevilla si queremos ganar el partido", aseguró el técnico.

Sin embargo, también es consciente de que el rival es "un equipo que no concede ocasiones de gol, por lo que tenemos que aprovechar las que tengamos".

"Me gusta mucho el Leganés. Es un equipo modesto pero hace las cosas muy bien. Juegan con muchos hombres por detrás del balón y salen muy bien a la contra. También aprovechan mucho el balón parado", explicó sobre el rival.

Márquez cuenta para mañana con las bajas confirmadas de Samper, Halilovic, Dani Castellano y Vitolo, todos por lesión, mientras que Bigas y Rémy son duda. "Vamos a esperar 24 horas. Rémy ha entrenado, pero las lesiones musculares son traicioneras y hay que ir con cuidado", dijo sobre el delantero. Y en cuanto al central, aseguró: "Lo de Bigas es un tema de traumatismo y el de hoy es el primer entreno que completa".

Ante las ausencias, y en una semana con tres partidos, el técnico confesó que hará rotaciones. "Salvo contadas excepciones no hay mucha diferencia entre el rendimiento de unos jugadores y otros. "En Sevilla jugó gente que había participado poco y me fui contento", señaló.

Precisamente esa falta de minutos en algunos futbolistas es una de las explicaciones que dio el catalán para la derrota en el Pizjuán (1-0). "Esa circunstancia hizo que nos faltara ritmo al final del partido, pero hemos ganado gente para la causa, efectivos que se sienten ahora más importantes para nosotros", sostuvo.

En ese sentido, se refirió a Hernán Toledo, que jugó en Sevilla sus primeros minutos de la temporada. "El otro día jugó diez minutos y estuvo incisivo por la banda. Seguramente, mañana tenga su oportunidad", aseguró.

Lo que no dejó claro es si el único que todavía no ha debutado -junto a Raúl y el lesionado Samper-, Borja Herrera, jugará mañana en el lateral izquierdo. "Estoy convencido de que está preparado para jugar en Primera. No hay que apresurarse mucho, pero podría ser".

Por último, Manolo Márquez deseó el triunfo del Herbalife Gran Canaria esta tarde en la final de la Supercopa frente al Valencia Basket. "A ver si me puedo escapar. Estuvieron en Telde el otro día y charlé con Albert Oliver, al que ya conocía de Badalona. Ojalá que la Supercopa se quede en casa", concluyó.