Josefina, la monja que arrasa en TikTok

El confinamiento provocado por la crisis del coronavirus ha llenado las redes sociales de vídeos, memes e ideas muy originales. Es el caso de una monja argentina que ha decidido actualizarse y predicar en las redes sociales.



Josefina Cattaneo aterrizó en TikTok hace un mes con una intención clara: predicar la palabra de Jesús. La monja de 25 años se ha convertido en un fenómeno viral en la red social de moda, donde canta, baila y, por supuesto, reza.



Hermana de la Congregación Mercedarias del Niño Jesús y residente en una escuela de La Carlota, en Córdoba (Argentina), la joven se atrevió a sumarse a la plataforma para "anunciar a Jesús" durante el confinamiento por el Covid-19.



"Me descargué la aplicación hace un tiempo pero no encontraba el momento de usarla. Iba a rezar y me acordaba que la tenía. Hasta que hace un mes dije: 'Jesús, ¡dame una mano! Con el encierro por la pandemia ¡no sé cómo anunciarte!'", explicó la religiosa para Infobae en una entrevista.





A partir de ese momento,, una motivación con la que ha conseguidomuy en poco tiempo. Entre sus contenidos destacados se encuentra un vídeo que supera las 100.000 reacciones en el que habla de que Jesús "transforma". Lo cierto es que la moja y sus compañeras se atreven con todo, desde "La Cucaracha" hasta " La Macarena".La religiosa afirma que pretende "que la gente conozca la buena nueva de Jesús. Que es amor y no excluye a nadie. Es misericordioso. No vino sólo para la 'gente buena'". Y es que, según Josefina, "".