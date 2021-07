La rapera canaria Sara Socas ha arremetido duramente en redes sociales contra Pol Granch, ganador de 'Factor X' (2018) y actor de la cuarta temporada de 'Élite. A través de las redes sociales, la compositora ha cargado duramente contra él a raíz de su comportamiento durante un evento de Los 40 en el año 2019.

"Desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una putísima mierda, llevo calladita. Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jodan", ha escrito Socas en las redes.

La 'freestyler' no dudó ni un segundo en catalogarle como "misógino de mierda". "Jamás me he pronunciado contra nadie porque desconozco ciertas realidades y no me puedo mojar. Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste el respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores", aseguró.

A pesar de referirse a un momento concreto que sucedió en dicha gala, la rapera decidió no entrar en detalles para no implicar a terceras personas que se encontraban allí, pero "no aguantaba más viendo cómo te trata de bonito la industria mientras tú has tratado como un trozo de mierda a mucha gente. Y me da igual que fuera drogado que sobrio", espetó dejando en el aire si el cantante estaba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente o no.

Ante algunas críticas, la compositora se ha reafirmado: "Informaros bien antes de hablar sobre nadie, porque todos podemos cometer errores en el pasado y el hate puede ser terrible. Ahora, si haces putadas a la peña continuamente y te crees que por tu posición vas a salir inmune, chao guapetón".