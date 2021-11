Jesús Candel, también conocido como Spiriman, anunció hace dos semanas que el cáncer que padecía había vuelto con fuerza y debía someterse de nuevo a quimioterapia.

Ahora ha querido ofrecer a sus seguidores una de sus características reflexiones antes de que el tratamiento le impida realizar vídeos por la falta de fuerza.

"Antes de entrar en periodo de bajo consumo, porque esta semana me empiezan a dar una quimio de estas fuertes, aprovecho ahora que tengo pelo, que estoy más gordito y que estoy mejor físicamente para hacer un vídeo que había una cosa que me preocupaba", arranca el vídeo el sanitario.

"Durante estos quince años he estado trabajando como médico he intentado enseñarle al paciente la gran herramienta que tiene para afrontar cualquier enfermedad. Esa herramienta se llama responsabilizarse de nuestra salud", indica el médico andaluz.

El médico ha protagonizado varias polémicas desde que se convirtió en un personaje mediático. El tema de la "responsabilidad" en las enfermedades ha sido recurrente en los últimos años y se ha encontrado con bastantes críticos dentro de la comunidad médica y científica.

"La gente confunde responsabilidad con culpabilidad. No. Hay gente que cree que responsabilizarse le va a llevar a culpabilizarse. Muchas de las cosas que hacemos nosotros nos llevan a enfermar. A mí me llevó a no saber gestionar el estrés", ha explicado.

Candel ha asegurado que sus palabras tienen base científica. "Nuestras células, ellas son magas, pero si no creemos en ellas y en nosotros mismos, no vamos a poder sacar esa fuerza que ellas tienen", ha dicho.

Por último ha querido mandar un mensaje a aquellas personas que suelen sentir ofendidas con sus vídeos que lo critican en redes sociales, esta vez lo ha hecho desde un punto de vista conciliador.