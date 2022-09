Si hay una producción española que ha conseguido colocar a la isla canaria de El Hierro en el punto de mira nacional esa ha sido, sin duda, Hierro, de Movistar +.

Protagonizada por la actriz española Candela Peña, Darío Grandinetti y otros conocidos actores grancanarios como Luisfer Rodríguez, Maykol Hernández o Yaiza Guimaré, la exitosa serie de la plataforma audiovisual española ha destacado, entre otras cosas, por poner en valor el léxico canario en varios episodios de la afamada producción.

La serie no solo goza del visto buena de crítica y público en España, sino que también se ha convertido en un gran éxito en otros lugares del mundo como Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos o México entre otros.

Como es habitual, en función del país en el que se va a emitir una serie, siempre se suele traducir al idioma original de cada país, para que, si no quieren hacer uso de los subtítulos, puedan escucharlo en su lengua materna. Sin embargo, el gran problema con el que se han topado los traductores es que hay una palabra canaria para la que no encuentran traducción en ningún idioma.

De hecho, el quebradero de cabeza ha sido tan grande que se ha decidido que esta famosísima expresión canaria que esta en boca de todos se quede tal y como está.

Larga vida al 'machango'

Según ha explicado a la Cadena Ser uno de los actores de la serie y el encargado de usar esta palabra, Norberto Trujillo, el uso de la palabra 'machango' durante la grabación de la serie fue fruto de la improvisación y, debido a la autenticidad y carisma que desprende la palabra, se decidió no traducirla.

"Cuando la serie se empieza a estrenar en otros países doblada, evidentemente, en cada país los insultos muy localistas se traducen, utilizando una palaba equivalente. Sin embargo, pasa el caso curioso de que la palabra 'machango' sobrevive al doblaje", explica Trujillo para la citada radio.

Además, el intérprete canario ha señalado que si su compañera de rodaje, Candela Peña, no llega a preguntar cuál es el significado de la palabra, esta habría desparecido. "Durante la improvisación, Candela me preguntó qué significa la palabra 'machango'. Si ella no me llega a preguntar eso durante la improvisación, la palabra no habría sobrevivido", explicó.