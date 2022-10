Hasta los mejores reciben críticas negativas. El español David Muñoz, fundador del restaurante de tres estrellas Michelín DiverXO, se erigió hace poco por segunda vez consecutiva como el mejor cocinero del planeta según los The Best Chef Awards.

El madrileño, que también ha abierto otros restaurantes alrededor del país, es el segundo cocinero en ganar estos premios durante dos años consecutivos. El primero fue el también español Joan Roca, del El Celler de Can Roca, situado en Girona.

Como ejemplo perfecto de que aún en lo alto se reciben críticas y comentarios de disgusto, el restaurante DiverXO tiene (en el momento de redacción de esta pieza) 50 reseñas negativas en el sitio web Tripadvisor. Por supuesto, el local cuenta con más de 1.400 usuarios que han valorado el restaurante como 'Excelente'. Les presentamos algunas de esas críticas que catalogan al especio de Muñoz como 'pésimo', dándole una sola estrella de cinco posibles.

Crítica de fonsinieto: "A pesar de que 365€ por esa “gran experiencia” ya me parece totalmente desorbitado, no os guiéis por esa cifra, ya que no incluye la bebida, que tienen a elegir botellas de vino individuales por 150€/persona o bien un maridaje más completo por 300€/persona, por lo cual pagaréis 515 ó 665 euros cada uno (hay que ahorrar un poquito más de lo que pensabais). Por otro lado la comida está rica, cierto, pero comes 28 platos diminutos en un periodo de casi 4 horas (acabas aburrido), por lo que, a pesar de que parezcan muchos platos, tampoco sales con la tripa llena ni mucho menos. He ido otras veces a menús degustación pagando unos 100€ con bebida incluida en los que he salido muchísimo más satisfecho, aunque no vivas en ellos esa “gran experiencia” que caracteriza a Diverxo.(..)Solo pensad que yendo en pareja vais a pagar 1.330€ de cuenta. Con ese dinero en temporada bajaos vais una semana a Punta Cana a un hotel de 5 estrellas con todo incluido".

Crítica de camposole: "Fuimos a llevar a unos directivos por recomendación de unos amigos y salimos muy decepcionados. Platos sin gracia, sabores no muy logrados y el precio no acorde a la calidad esperada. Es un sitio de moda por ser una pareja mediática, pero la experiencia gastronómica que tuvimos no fue agradable".

Crítica de ppppcl: "Yo soy una persona sola, individual, y en estas circunstancias he podido comer en los mejores restaurantes de España y de muchos otros países...pero nunca podré ir a comer a Diverxo, no tengo derecho a ello, ya que según la "política de la casa" los individuos solos, como yo, no tenemos cabida en ese templo "democrático" que es Diverxo. Respeto su política pero es una auténtica verguenza que no ocurre en otros grandes restaurantes".

Crítica de Enrique B: "Desde la entrada, una recepción incómoda donde te hacen esperar para preparar el show (yo iba a cenar), en el local prevalece permanente el continente sobre el contenido, seguramente como la materia prima no es sobresaliente, esta muy condimentada, jengibre y todo tipo de perfumes, hacen casi incomibles algunos platos, de los 8 que componen el menú intermedio, 2 muy ricos, 4 mediocres y 2 imposibles. El local extravagante, frío y hortera, en línea con el propietario. El servicio excelente, pero deben mejorar la higiene, si sirven la comida directamente con las manos se deben cambiar los guantes con frecuencia, cosa que no hacen. En resumen si estás acostumbrado a buenos restaurantes, mejor no ir".