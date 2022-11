Las apariencias engañan a veces, y otras simplemente nos engañamos nosotros mismos y terminamos siendo injustos justo por eso. Un usuario ha criticado en Tripadvisor a un restaurante de Fuerteventura tras considerar que lo que vio en Internet no tiene nada que ver con lo que se encontró en el propio restaurante.

"Acabamos de cenar allí y nos ha parecido la mayor estafa de todo nuestro viaje. Engañados por una necesidad imperiosa de reserva con antelación y un marketing de máxima atención a sus seis mesas, nos imaginábamos que la experiencia sería única. Pero nada más lejos de la realidad", así comienza una crítica titulada "Una estafa". Difícilmente se puede ser más duro.

"Seis tapas diminutas a 20 euros por persona que sumado a la bebida, han sido cincuenta euros para salir con hambre y con la sensación de haber sido engañados".

"Tapas mediocres, de latas en su mayoría como los pimientos rellenos o la carrillada. Intenta darle importancia diciendo el origen de cada una de las tapas, pero solo eso, marketing y mala calidad que te cobra como menú degustación". El cliente señala más de una vez la cuestión de que las tapas que consumieron eran 'de lata'.

"El dueño, sí, es peculiar y atento con sus clientes, a la vez que critica los restaurantes de la zona enorgulleciéndose de su producto que es de calidad bastante cuestionable. En resumen, cualquier otro restaurante de la zona será mejor. No hay que fiarse siempre de las puntuaciones en internet. Este es el ejemplo de que el marketing no es todo". Así concluye una reseña de unos usuarios nada contentos con lo encontrado en el lugar.

La sinceridad por bandera

Sin embargo, el dueño del local quiso contestar a todo lo dicho ya que encontró varias cuestiones con las que no estaba de acuerdo. "La selección es de 19 euros por persona. Los pimientos de piquillo son de lata nunca lo he negado, la carrillera no es de lata, llega congelada de Badajoz y la cocinamos durante 3 horas en aceite de oliva, en realidad de lata tenemos 4 cosas los pimientos del piquillo, las aceitunas, la fruta en almíbar y el tomate frito". No se puede negar la sinceridad.

"No recuerdo haber criticado los restaurantes de la zona ya que no lo he hecho nunca, sí os he explicado que las gambas al ajillo son las mismas gambas congeladas que se sirven en la zona pero nosotros las cocinamos con aceite de oliva. Afortunadamente a la mayoría de nuestros clientes les gusta nuestro establecimiento y repiten".

"Os deseo lo mejor". Así termina la contestación del dueño de un negocio muy bien valorado en Tripadvisor y que cuenta por mayoría las reseñas que catalogan al lugar como 'Excelente'.