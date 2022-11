Las webs de reseñas turísticas como Tripadvisor son herramientas muy útiles siempre y cuando sean usadas correctamente tanto por los usuarios como por los negocios. Todo empresario quiere que su local reciba buenas críticas y algunos están dispuestos a mucho para que esto ocurra.

De eso se queja un turista andaluz que visitó el sur de Gran Canaria y quedó sorprendido con lo que le sucedió en un restaurante. "Llevo un mes dando vueltas si poner o no este comentario pero viendo en la posición que están en Tripadvisor pues me decidí porque me parece una falsedad tremenda".

"Un camarero se nos acercó y nos ofreció otro día de piscina gratis a cambio de poner un comentario de 5 puntos en Tripadvisor y yo que me dedico a la hostelería y me cuesta mucho sacrificio que en mi restaurante coja popularidad ya que hace una año que abrí pues me negué a poner el comentario".

"Para darles una oportunidad, decidí ir a cenar y madre mía con lo que me encontré. No voy a decir que estaba malo porque no era así pero hacen algo o lo compran todo hecho y todo congelado, no será porque en Gran Canaria no hay productos frescos. Si al menos fuese barato pues lo dejaría pasar...". Aseguró que la comida no era digna de la alta calificación que tiene en la web.

"Siento tener que escribir esto a un colega de profesión pero si a mí me cuesta esforzarme cada día para que pongan buenas críticas los demás también tienen que esforzarse y no andar con sobornos y regalitos", denuncia el cliente

Para finalizar comentó algo más que le sorprendió: "Un hombre que se pasó gritando al personal y parecía ser el dueño ya que ni lo echaron, ni protestaron, ni nada de nada, agacharon cabeza y siguieron. Me gritan en mi puesto de trabajo así y no sé lo que ocurriría".

El propio restaurante respondió a las acusaciones negando la mayor. "Le podemos asegurar que nuestro equipo conoce perfectamente las directrices de opiniones en Tripadvisor y en ningún caso se ofrecen opiniones a cambio de invitaciones".