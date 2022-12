A algunas personas no les gusta nada, o se quejan por todo. Y claro, en ocasiones habrá razones de sobre para tales críticas y en otras no. En este caso no sabremos si todo lo que comenta este usuario en Tripadvisor sobre un restaurante de Gran Canaria es cierto o son exageraciones.

La reseña se titula "Una gran puesta en escena". Y empieza comentando: "Producto canario llevado al Siglo XXI', así fue como comenzó a explicarnos la carta la que suponemos que era la encargada, desde ese momento todo cuesta abajo".

"Sobre el papel de la carta los platos sonaban espectaculares, y por salvar de la quema solo se salva la Santa Ensaladilla y las croquetas". Este será el último elogio de este cliente al restaurante en todo el texto.

"El resto parecía que nos estaban tomando el pelo, que se habían visto unos cuantos capítulos de Master Chef para los nombres y que nadie había probado esos platos". Lo que más critica el usuario son las "pretensiones" del local.

"Salmón de Uga con maracuya, sabía a Vodka de manera exagerada. Ostra Gallega con sidra niebla de Gran Canaria... ¿la ostra la encontraron?", comenta de forma irónica el cliente, que parece que no volverá al restaurante.

"Los postres merecerían un capítulo aparte, eso sí parecía que lo ponían para que nos fuésemos, además se equivocaron al explicarnos los tres postres que pedimos".

"Si a todo eso le unimos un servicio de los peores que he conocido y me entenderán el comentario, en un restaurante de 50 € por persona no te pueden "vacilar" cuando pides una cubitera para el vino blanco con " se nos han acabado" levantarnos y ver que ninguna mesa tiene cubitera y a la mesa de al lado le dicen la misma excusa", asegura el cliente. Y para finalizar, una de las curiosidades de la reseña.

"No te pueden decir cuando pides otra cerveza "me podría dar el vaso para lavarlo y servirle", no pueden tener un perrito en la puerta del restaurante y el mismo camarero que te trae el pan es el que le pone un cuenco de agua... No puedes pedir el agua 3 veces, y cuando te la traen no traer los vasos, en fin, un desastre". Lo dicho, o en el restaurante tuvieron un día muy malo o lo tuvo el propio cliente.