Marta Peñate no pasa por su mejor momento. Aunque justo es decir que no es por circunstancias ajenas, sino que es por propia elección. La influencer canaria no había terminado de recuperarse de las pruebas médicas a las que tuvo que someterse recientemente para poder seguir con su tratamiento de fecundación, cuando ha decidido afrontar otro reto: comer por dos euros al día durante tres días.

A Peñate el reto se le está haciendo cuesta arriba, de hecho, en su canal de Mtmad, reconoció que son muchas las tentaciones y la ansiedad de consumir azúcar y carbohidratos. El pasado domingo, según indicó, "era Día del Señor y quería comer mierda". La exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' también ha ofrecido imágenes de cómo lleva a cabo el proceso de compra en el supermercado, conforme al presupuesto establecido. Es tal el grado de desesperación que ha alcanzado, que no ha llegado a manifestar que este reto le recuerda a la experiencia vivida en Honduras, en su estancia en el programa 'Supervivientes'. Marta Peñate abandona el mayor de sus sueños Un auténtico suplicio Este tipo de retos, muy populares entre los influencers, requiere un grado de disciplina y fortaleza mental al que al parecer a Marta Peñate le está costando lograr. Entre los productos que ha podido adquirir por dos euros se encuentran latas de conservas, sobres de sopa, pan, etcétera. Sin duda, la también exconcursante de 'Gran Hermano' no lo puede estar pasando peor, y encima hay que añadir que su pareja, Tony Spina, no se priva de nada a la hora de la comida, por lo que no es que haya precisamente un apoyo moral por su parte, haciendo de la experiencia un auténtico suplicio. Peñate jamás se había planteado alimentarse de esta manera y tampoco era muy consciente de lo que suponía una dieta tan estricta, por lo que finalmente ha acabado "muy arrepentida" de aceptarlo. La prueba se le ha hecho demasiado didícil, por lo que todo el proceso ha sido un desastre.