La exconcursante de los programas de Telecinco 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes' Marta Peñate quiere ser madre este año 2023, pero ha tenido que aplazar su tratamiento de fertilidad que tenía previsto para enero. En su último vídeo en el canal Mtmad bromea con la idea de que su pareja, Tony Spina, es la razón del aplazamiento, porque le ha entrado miedo ahora que veía más cerca la posibilidad de convertirse en papá. Pero este no es el verdadero motivo por el que la grancanaria ha pospuesto su sueño de ser madre.

Detrás del retraso en los planes de Marta de ser madre tampoco está el trabajo. Justo ahora ha terminado con su colaboración en el 'Debate de las tentaciones'. Lo que hay en realidad tras la decisión de posponer el mayor de sus sueños está en su propio cuerpo. Se trata de las constantes oscilaciones de peso que padece.

Peso idóneo

Marta confiesa que se infla y se desinfla de forma intermitente aunque dentro de un orden. Sin embargo, considera que en el último mes, con las navidades, ha cogido más kilos de los que debería y quiere perderlos antes de quedarse embarazada.

La exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes' tiene intención de dedicar el mes de enero a perder esos kilos de más que ha ganado durante el último diciembre con el fin de llegar al momento de la fecundación en su peso ideal, que no significa llegar escuálida, sino en un peso idóneo sinónimo de saludable.

Tony, por su parte, considera que tampoco es que su novia haya cogido tanto peso. Ella cree que le sobran por lo menos cuatro kilos y eso es lo que se propone perder en enero para someterse en febrero al tratamiento de fecundación.

Dieta estricta

¿Y cómo piensa Marta perder esos cuatro kilos? Pues muy fácil. Se plantea dedicar al menos cuatro días a comer con un euro al día. Tony es escéptico ante esta idea. No cree que Marta lo consiga, pero sobre todo no piensa apuntarse al reto. Vamos, que no va a secundar la práctica. Él prefiere bajar peso haciendo ejercicio, ya que es un apasionado del fitness.

Así pues, el propósito de Marta Peñate para 2023, la maternidad, sigue en pie y tan en pie que no ve la hora de comunicar a sus seguidores que está embarazada. Le gustaría, dice, cerrar los ojos y despertar dentro de unos meses en plena fiesta babyshower.