Lanzaroteños y turistas no olvidarán en mucho tiempo la intensa granizada que cubrió de blanco el Parque Nacional de Timanfaya y La Geria ayer, 4 de febrero, creando un impresionante manto cuyo efecto visual parecía nieve.

Hasta los camellos se quedaron 'congelados' en el Echadero próximo a las Montañas del Fuego y la caravana abandonó su lugar de trabajo diario en dirección al Vallito de Uga (Yaiza) junto a los camelleros, donde están las cuadras para resguardarse del frío y la humedad.

Los colores negros y ocres de los volcanes y del valle de vides de La Geria, Masdache o El Islote contrastaron con el blanco del manto de granizo que cayó en horas centrales del día y que cogió desprevenido a más de uno.

El efímero paisaje se convirtió en un nuevo atractivo de Lanzarote. “No estamos en El Teide, esto son las Montañas del Fuego”, comentaba un taxista a unos clientes de habla inglesa mientras estaban de excursión por la carretera de las Montañas del Fuego, el centro turístico más visitado del Cabildo más visitado de la Isla.

Muchos salieron al campo para disfrutar del inusual espectáculo que ofreció ayer la naturaleza. No solo los volcanes de Timanfaya y los enarenados de La Geria se vistieron de blanco, donde incluso hubo hasta quien simuló esquiar entre viñedos con un snowboard.

La granizada también se extendió por otras zonas, como Montaña Blanca (San Bartolomé) y la Villa de Teguise. En la antigua capital de Lanzarote hubo hasta un tornado y una tromba de agua de lluvia que se concentró en muy poco tiempo.

La Ong Emergencias de Lanzarote (Emerlan) realizó ayer 29 intervenciones en el municipio de Teguise para retirar piedra y barro de las carreteras de Los Valles, Teguise, Tiagua, Mozaga, Famara y La Graciosa que desplazaron las escorrentías. Incluso, la fuerza del barranco de Los Valles estrelló un coche, afortunadamente sin ocupantes en su interior, contra uno de los muros de piedra del pueblo. En esa misma localidad, operarios del Ayuntamiento de Teguise y efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ayudaron a una familia a salir de su casa porque el agua se lo impedía. Los Valles fue la localidad más afectada por la tromba de agua y "muchos vecinos no dudaron en remangarse para ayudar", señala Emerlan.

Al mal tiempo, buena cara

¿Quién cree que en Lanzarote no se puede esquiar? La nieve no solo cae en la cumbre de Gran Canaria, en el Teide y en el Roque de Los Muchachos. La enorme granizada de ayer dio pie a todo tipo de memes que no tienen desperdicio en las redes sociales.

Un clásico en recrear situaciones de humor con memes es la cuenta de Facebook y Twitter Dando Chola. Como no podía ser de otra manera, estuvo muy atento a la actualidad meteorológica de Lanzarote del pasado sábado y le sacó partido en su habitual tono sarcástico.

Como una “última hora” anunció que “reabren las pistas de esquí de Timanfaya (Lanzarote)”. La ilustración se ha vuelto viral y acumula 27.500 visualizaciones desde ayer.

🔴ULTIMA HORA🔴

Reabren las pistas de esquí en Timanfaya (Lanzarote) pic.twitter.com/wEev83N9sC — DandocholA (@dandochola) 4 de febrero de 2023

Aún hay más. La expectación que generó la estampa invernal en la tierra conejera fue tal, que Dando Chola 'plantó' un muñeco de nieve en la puerta de embarque de Binter de un aeropuerto para coger un vuelo con destino a Lanzarote.

Por otro lado, un internauta recreó unas pistas de esquí en Lanzarote, al más puro estilo de Sierra Nevada, Baqueira o Los Alpes suizos.

Los comentarios no se hicieron esperar y hubo hasta quien pidió un trineo para poderse deslizar.

Tampoco faltó quien sugirió coger las bolas de agua congelada que dejó la granizada en Masdache (Tías) para echárselas a un cubata o a un gin tonic.

Las fechas navideñas ya pasaron, pero una original toma aérea de @AlexCurbelo en una zona de viñedos en La Geria parecía un árbol de Navidad.

La 'nevada' duró poco. A las pocas horas el tiempo sorprendió con una preciosa puesta de sol tiñendo el cielo de rojos y naranjas. Este domingo, apareció el sol y una ligera calima hizo acto de presencia y así seguirá al menos un día más, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).