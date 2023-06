Dentro del amplio abanico de cualidades que identifican a los canarios, una de ellas es el peculiar acento que los diferencia del resto de españoles. Ese tono suave con el que hablan, hace que algunas expresiones -que en la Península Ibérica, por ejemplo- suenan más contundentes y secas, se dulcifiquen en boca de los canarios.

Sin embargo, otro aspecto que caracteriza a los habitantes del Archipiélago es la originalidad a la hora de manifestar diferentes reacciones y dichos. En muchas ocasiones, a los 'no canarios' les cuesta mucho entender qué quieren decir algunas expresiones. Es por ello, que aquí tienen un listado con algunas de las expresiones típicas de las Islas, que sólo se pueden entender si eres canario.

Catálogo con algunas expresiones autóctonas

-¡Ños, qué viruje! Voy po'l pulóver o suéter: Expresión utilizada cuando hace frío y se necesita ponerse un jersey o pulóver adicional.

-¿Cogemos la guagua o subimos a chola pa'l chozo?: ¿Tomamos el autobús o vamos caminando a casa?

-Este golfiante no deja de golisnear: Este pícaro no deja de fisgonear o curiosear.

-Ya está el tiesto jimpando el mojo picón: Aquí el "tiesto" se refiere a alguien que se apropia egoístamente de la comida, y "jimpar" significa comer con avidez. El mojo picón es una salsa típica canaria.

-¡Fos, estás to'churrioso!: Expresión utilizada para decirle a alguien que está sucio o desaliñado.

-No fui un sarpeta, pero tuve mis quince: No fui un mal comportado, pero tuve mis momentos de juventud.

-Jíncate un tuno: Vete a freír chuchangas o a hacer cualquier otra cosa, indicando que no eres bienvenido o que estás molestando.

-Cuando llegamos, ni humo ni pelo: Cuando llegamos al lugar al que nos citaron y no hay nadie.

-A ti te gusta la papita suave: Expresión utilizada para decirle a alguien que es perezoso o flojo.

-¡Chacho, chiquito jilorio!: Expresión utilizada para expresar hambre intensa.

-Me desperejilo por viajar, pero no tengo moni, chacho, ando con el culo a dos manos: Me muero de ganas de viajar, pero no tengo dinero, estoy en apuros económicos.

-Ese huevo quiere sal: Expresión utilizada cuando alguien no puede ocultar sus pretensiones o deseos ocultos.

-Eres más listo (o más largo) que un silbido: Expresión utilizada para decirle a alguien que es astuto o inteligente.

-A estos peninsulares se les va el baifo con el canario: Se refiere a los españoles peninsulares que no conocen o entienden las expresiones canarias, indicando que están perdidos o no tienen ni idea.

Recuerda que estas expresiones pueden tener variaciones o matices dependiendo de la isla en la que te encuentres dentro de Canarias, porque cada una tiene sus peculiaridades.