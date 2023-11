A Pepe Benavante le sale competencia. Bizarrap fue uno de los protagonistas de los últimos Latin Grammy que este año se celebraron en Sevilla. Junto con el grancanario Quevedo, el productor argentino fue uno de los tantos artistas que se llevó el ansiado galardón con la Music Session, Vol.52.

Además, Bizarrap actuó en la gala junto a MiloJ y Shakira y en la actuación incluyó una novedosa versión de su exitoso tema con Quevedo en plan tango. Este arreglo se une a la lista de versiones de este exitoso tema junto al de Pepe Benavente o Pastora Soler.

La puesta en escena resultó espectacular, con la cantante colombiana en el escenario bailando ese tango y acto seguido se lanzó a cantar su también exitosa canción que hace referencias a su ruptura con el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.

El fenómeno Quevedo

El fenómeno de "Quédate" sacó a la luz a Pedro Luis Domínguez, conocido por su nombre real, en tan solo unos meses lo transformó en una figura destacada tanto en España como al otro lado del Atlántico. En una entrevista para LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS, expresó los desafíos de la fama: "La fama es complicada. Hace tiempo que no tengo privacidad, lo que me obliga a ser cauteloso. Si pudiera pasar una semana sin que nadie me reconociera, lo firmaría".

Sobre la colaboración con Bizarrap, Pedro Luis compartió en varias entrevistas que habían interactuado en Instagram en alguna ocasión, pero no habían concretado nada. Cuando viajó a Argentina para grabar un videoclip con Duki, Bizarrap lo contactó. Este momento fue especial para él, ya que fue la primera vez que viajó al extranjero por su música. A pesar de las dudas iniciales, lo considera una experiencia hermosa. Además, aclaró que, aunque la canción trata sobre el amor, él tiene novia desde hace años y la letra no refleja sus propias vivencias sentimentales.

Cuando el éxito llegó con la Music Session #52, Pedro Luis apenas llevaba dos años dedicándose profesionalmente a cantar y componer. Había abandonado sus estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y aún no había lanzado ningún álbum. No contaba con el respaldo de una gran discográfica para su proyecto. Según compartió en La Resistencia, no fue hasta enero de 2022 que pudo comenzar a vivir de la música. Ahora, se encuentra en una posición económica próspera como millonario.