Un año es el tiempo que le ha bastado Quevedo (Las Palmas de Gran Canaria, 2001) para colocarse como una de las estrellas mundiales del momento.

Su estratosférico éxito nacido de su colaboración con el productor argentino Bizarrap no solo le ha valido para crear un himno global que se saben todas las personas sino que, además, ha puesto a este joven grancanario como una de las figuras musicales más potentes a nivel mundial. Todos y todas quieren colaborar con el joven de voz ronca que acumula 'hit' tras 'hit' en todos y cada uno de sus lanzamientos.

Sin embargo, en un acto de humildad que muy pocos artistas demuestran, este joven de 21 años ha aprovechado el anuncio del lanzamiento de su primer disco 'Donde quiero estar' para publicar una enternecedora carta en la que Quevedo reflexiona y se confiesa sobre su fulgurante ascenso al olimpo de la música urbana a nivel mundial, de sus raíces, de su inamovible residencia de Canarias, de su futuro y de lo mucho que le ha costado aterrizar tras este convulso a la par que exitosísimo 2022.

"Es complicado saber donde estar cuando todo va tan rápido"

Feliz de anunciar el nacimiento de su primer trabajo discográfico, Quevedo ha querido hacer un repaso de todo lo que ha vivido durante este último año. "Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera", empieza el joven para reflexionar sobre su fama y su situación actual.

"Es complicado saber donde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo. Es complicado saber si donde estoy es donde quiero estar, o si es donde quería estar. aun estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. Casi no me da tiempo a seguir soñando", confiesa.

Sobre su posibilidad de vivir fuera de Gran Canaria, Quevedo lo tiene claro: de la isla nadie le mueve. "Algo que tengo claro es que quiero estar en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada", sentencia.

Y, por último, explica el sentido que tiene el nombre de su primer disco, 'Donde quiero estar'. "Este año he estado en ese proceso de búsqueda a la vez que he encontrado lo que quiero. Incluso me preguntaba si el nombre que quería darle al disco (que fue lo último) iba a ser una pregunta o una afirmación. Al final, he conseguido tenerlo claro y saber lo que quiero y sobre todo saber sin duda alguna, DONDE QUIERO ESTAR. Creo que hemos conseguido contar la isla a través de Pedro y Pedro a través de la isla, y ese era el objetivo".