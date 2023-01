Insultan a Quevedo por lucir la bandera de Canarias

Pop, afrobeats y ritmos muy urbanos para la colaboración de Quevedo y Mike Towers. El canario se une al artista puertorriqueño en Playa del Inglés, con la que hacen referencia a una de las playas más conocidas y turísticas de Gran Canaria.

No es la primera vez que el célebre artista muestra orgullo hacia la tierra donde nació y hacia su gente.

El artista grancanario colgó una foto en sus historias en la que se le podía ver junto a Myke Towers. Towers, junto a una bandera de Puerto Rico; Quevedo, junto a una de Canarias. El usuario @maariocruz_ puso un comentario que generó polémica: “Creo que a Quevedo se le ha olvidado que las islas canarios (SIC) es (SIC) España y no un país independiente”.

#Quevedo luce la bandera de Canarias con orgullo y los peninsulares se ponen a decir que debería poner la de España porque Canarias pertenece ahí, pero cuando les interesa somos Africanos y que deberíamos pertenecer a Marruecos… Aclararos no? #Contexto — paulasaraiy (@sb27l) December 16, 2022

A partir de ese momento, no se hicieron esperar las respuestas, recordando, entre otras cosas, que Quevedo, tanto en redes como en conciertos, luce la bandera de Canarias que, por otra parte, es la autonómica, reconocida en el Estatuto de Autonomía.

Me hace gracia que el hate a Quevedo por lucir la bandera de canarias cuando media península desconoce que canarias existe y los que saben que existe nos llaman africanos… hipócritas de mierda — focused on my girl, I don’t want whores (@aadrianmoraless) December 16, 2022

[Letra de "Playa Del Inglés"]

[Intro: Quevedo]

O-O-Ovy On The Drums

Tú no fuiste la primera

Tampoco será' la última

Pero como yo quisiera

Que sí que fuera la única

Que le presento a mi familia y a mi gente

Caile pa'l party pa' que entre' en otro ambiente

[Estribillo: Myke Towers & Quevedo]

Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche dе sex

A ti te gustan isleño', vеnga, dale, niégate

Que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, ya no me frunza' el ceño

Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

[Verso 1: Myke Towers]

No quiero ser otro má' en tu lista

Empezamo' bellaqueando por Insta

Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria

No sé nada, baby, yo soy turista

A mí voy, el clima cálido (Oh)

Llegamo' en el party bus, nos ven y quedan pálido'

Mi gente ya le examinó, siempre que salimo'

Aunque la llamen anónimo', eso no le cambia el ánimo

Antes de ti, despué' habrán má', pero olvidarte yo a ti jamá'

Me dijo que le excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal

Quiere que yo la saque a janguear, ella por nadie piensa cambiar

Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el Mundial

[Estribillo: Quevedo & Myke Towers]

Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, ya no me frunza' el ceño

Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

Si te veo me acuerdo, ma, de aquella ve'

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex

Y a ti te gustan isleño', venga, dale, niégate

[Verso 2: Quevedo]

Te gustan isleños y a mí me gusta que te gustemo'

Dime cuántas son para que con el combo las busquemo'

No deje' que se rían veneno

Entre tú y yo, todo fluyó

Quiere' irte de viaje, elige entre París o New York

Pero siempre volvemo' y estamo' chill

Llegamo' a la isla y fumamo' weed

Yo te consigo la cone, tell me what you need

Cualquier pregunta que haga' pa' ti tengo un sí

Si te propongo que te mude', yo no sé qué me diría'

Pero hueco tienes de sobra en mi mente

Solo te pido que no dude' y que si tú en mí confía'

Sentirás una vibra diferente

[Estribillo: Quevedo & Myke Towers]

Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, ya no me frunza' el ceño

Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

Si te veo me acuerdo, ma, de aquella vez

Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés

Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex

Y a ti te gustan isleño', venga, dale, niégate

[Outro: Myke Towers]

Myke Towers, baby

MT

Quevedo

Young Kingz, baby